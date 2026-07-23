Mujer fue imputada por estafa por más de $600 millones en la comercialización de vehículos

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue imputada por estafa Diana Yusmery Castellanos Lemus quien a través de un concesionario habría estafado a por lo menos ocho personas con la comercialización de sus vehículos entre julio y noviembre en el 2025.

Según indicó la Fiscalía, esta mujer al ser la representante legal y vendedora de este concesionario se habría ganado la confianza de la ciudadanía y les advertía que podía ayudarles a vender sus vehículos.

“Los afectados, provenientes de Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga, le entregaron sus vehículos para que fueran comercializados. Sin embargo, no recibieron el dinero de la venta ni les fueron devueltos los automotores”, indicó el ente acusador.

Dicen también que el material probatorio y las denuncias realizadas por las víctimas se estableció que la afectación económica es superior a los 600 millones de pesos y esta mujer estaría directamente relacionada.

“De acuerdo con la investigación, la procesada habría aprovechado la tenencia de los vehículos para traspasarlos a terceros sin entregar a sus propietarios el dinero obtenido por las ventas. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander le imputó el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos”, indicó la Fiscalía.

La mujer no aceptó el cargo que se le imputó, sin embargo el juez le impuso una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.