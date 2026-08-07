De La Espriella se reúne con canciller israelí antes de posesión presidencial

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, compartió imágenes del encuentro que sostuvo con Abelardo De La Espriella antes de su posesión como presidente de Colombia. Allí, según contó, se habló del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

El canciller expresó elogios hacia el presidente electo de Colombia: “es un líder decidido e inspirador. Su elección es una gran noticia para su país, pero también para la relación entre Israel y Colombia. De la Espriella es un gran amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”, expresó en su cuenta de X.

Según contó, la reunión tuvo lugar en la oficina de Abelardo De La Espriella en Barranquilla y allí se analizó el fortalecimiento “inmediato” de las relaciones “políticas, de seguridad y económicas” entre ambos países.

Finalmente, el funcionario israelí enfatizó en que “La era dorada en las relaciones entre Colombia e Israel comienza hoy”.

La visita del canciller de Israel hace parte de una gira del alto funcionario en Sudamérica, en la que el pasado miércoles 5 de septiembre estuvo visitando al presidente Daniel Noboa en Ecuador.

Un giro en las relaciones con Israel

La visita de Gideon Sa’ar confirma el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia e Israel, una decisión que Abelardo De La Espriella venía anunciando incluso antes de ser elegido presidente.

De hecho, el pasado 26 de julio durante su alocución nocturna, De La Espriella confirmó, entre muchas otras medidas sobre su estrategia internacional, que reabrirá la sede diplomática en Jerusalén. Por otro lado, anunció que suspenderá la apertura de una embajada en Palestina, anunciada por Gustavo Petro.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores israelí ya se había acercado a la nueva administración, con una reunión con el designado canciller colombiano, Omar Bula, en Washington, en medio de la visita de una delegación del entrante gobierno colombiano a la capital estadounidense.

Se trata de un giro en la política exterior de Colombia, pues una de las banderas en materia internacional del Gobierno de Gustavo Petro fue precisamente el respaldo a Palestina y las constantes denuncias de un genocidio en la franja de Gaza por parte de Israel.