Universidad Javeriana tiene vacantes laborales para bachilleres, tecnólogos y más: Cargos que buscan

Universidad Javeriana en Bogotá e imagen de referencia de trabajadores. Fotos: Universidad Javeriana / Getty Images

La Pontificia Universidad Javeriana publicó a través de sus redes sociales una convocatoria laboral para bachilleres, tecnólogos y profesionales en diferentes áreas de la institución.

Le puede interesar: Agencia Distrital de Empleo ofrece más de 1.900 vacantes de empleo en Bogotá: requisitos y perfiles

Cargos para trabajar en la Universidad Javeriana

Asesor(a) educativo(a) para dar acompañamiento a los aspirantes.

para dar acompañamiento a los aspirantes. Auxiliar de mostrador para Servicios de Alimentación .

. Profesional en administración, comunicación social, ingeniería industrial y afines para el cargo de Profesional de Relacionamiento.

y afines para el cargo de Profesional de Relacionamiento. Bachiller básico o Bachiller académico o Técnico o Tecnólogo en panificación , para el carago de Operario(a) panadero(a).

, para el carago de Operario(a) panadero(a). Profesional universitario en enseñanza de lenguas, filología, estudios literarios o áreas afines a los estudios del lenguaje, con título de maestría y/o título de doctorado en áreas relacionadas con el francés y las culturas o literaturas francófonas para el cargo de Profesor(a) de planta en el Departamento de Estudios del Lenguaje.

a los estudios del lenguaje, con título de maestría y/o título de doctorado en áreas relacionadas con el francés y las culturas o literaturas francófonas para el cargo de Profesor(a) de planta en el Departamento de Estudios del Lenguaje. Auxiliar Administrativo(a) para el Departamento de Administración de Empresas, con estudios técnicos administrativos o carrera profesional en curso.

Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Informática, Ciencias de la Computación o afine s, con título o proceso de formación doctoral en áreas deseables más no obligatorias relacionadas con Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión e IA, para el cargo de Profesor(a) en el Departamento de Ingeniería de Sistemas.

s, con título o proceso de formación doctoral en áreas deseables más no obligatorias relacionadas con Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión e IA, para el cargo de Profesor(a) en el Departamento de Ingeniería de Sistemas. Profesional, Técnico o estudiante de últimos semestres de Comercio Exterior, Comercio Internacional, Negocios Internacionales o carreras afines , para el cargo de Auxiliar I de Importaciones.

, para el cargo de Auxiliar I de Importaciones. Tecnólogo o estudiante de Diseño industrial, fabricación de productos metálicos, madera, maquinas y herramientas para el cargo de Auxiliar I del Taller de Máquinas del Departamento de Diseño.

para el cargo de Auxiliar I del Taller de Máquinas del Departamento de Diseño. T écnico en laboratorios, pecuarios, auxiliar de veterinaria, biología, microbiología o áreas a fines para el cargo de Auxiliar de Laboratorio de la Unidad de Biología Comparativa de la Facultad de Ciencias.

para el cargo de Auxiliar de Laboratorio de la Unidad de Biología Comparativa de la Facultad de Ciencias. Bachiller para el cargo de Operario (a) Recolector(a).

(a) Recolector(a). Profesional en las áreas de alimentos o industrial para el cargo de Supervisor(a) de Producción Junior.

para el cargo de Supervisor(a) de Producción Junior. Profesional en Ingeniería Industrial - Sistemas o afines para el cargo de Profesional de Mejora de Procesos.

También puede leer: Trabajo en el exterior: ¿Cómo pueden los colombianos aplicar? Requisitos clave de las empresas

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo en la Universidad Javeriana?

Debe ingresar al portal web de la universidad → https://www.javeriana.edu.co/inicio

→ https://www.javeriana.edu.co/inicio Busque y seleccione la opción ‘Trabaje en la Javeriana’, que se encuentra en la parte inferior de la página.

Ampliar Cerrar

Deberá ingresar su usuario y contraseña . En caso de no tenerla, cree una.

. En caso de no tenerla, cree una. En la parte inferior encontrará el listado completo de vacantes con la descripción de cada una. Identifique en la que desea aplicar.

Al seleccionar la oferta laboral de su interés, podrá adjuntar su hoja de vida para aplicar.

Desde la Universidad aclaran que para estos procesos de contratación no exigen pago alguno y no requiere de intermediarios.

Lea aquí: Más de 100 vacantes de empleo en Bogotá para el 17 de marzo de 2026: Así puede aplicar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: