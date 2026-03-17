Universidad Javeriana tiene vacantes laborales para bachilleres, tecnólogos y más: Cargos que buscan
Incluso estudiantes de últimos semestres podrían aplicar a estas vacantes en la Universidad Javeriana.
La Pontificia Universidad Javeriana publicó a través de sus redes sociales una convocatoria laboral para bachilleres, tecnólogos y profesionales en diferentes áreas de la institución.
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Cargos para trabajar en la Universidad Javeriana
- Asesor(a) educativo(a) para dar acompañamiento a los aspirantes.
- Auxiliar de mostrador para Servicios de Alimentación.
- Profesional en administración, comunicación social, ingeniería industrial y afines para el cargo de Profesional de Relacionamiento.
- Bachiller básico o Bachiller académico o Técnico o Tecnólogo en panificación, para el carago de Operario(a) panadero(a).
- Profesional universitario en enseñanza de lenguas, filología, estudios literarios o áreas afines a los estudios del lenguaje, con título de maestría y/o título de doctorado en áreas relacionadas con el francés y las culturas o literaturas francófonas para el cargo de Profesor(a) de planta en el Departamento de Estudios del Lenguaje.
- Auxiliar Administrativo(a) para el Departamento de Administración de Empresas, con estudios técnicos administrativos o carrera profesional en curso.
- Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Informática, Ciencias de la Computación o afines, con título o proceso de formación doctoral en áreas deseables más no obligatorias relacionadas con Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión e IA, para el cargo de Profesor(a) en el Departamento de Ingeniería de Sistemas.
- Profesional, Técnico o estudiante de últimos semestres de Comercio Exterior, Comercio Internacional, Negocios Internacionales o carreras afines, para el cargo de Auxiliar I de Importaciones.
- Tecnólogo o estudiante de Diseño industrial, fabricación de productos metálicos, madera, maquinas y herramientas para el cargo de Auxiliar I del Taller de Máquinas del Departamento de Diseño.
- Técnico en laboratorios, pecuarios, auxiliar de veterinaria, biología, microbiología o áreas a fines para el cargo de Auxiliar de Laboratorio de la Unidad de Biología Comparativa de la Facultad de Ciencias.
- Bachiller para el cargo de Operario(a) Recolector(a).
- Profesional en las áreas de alimentos o industrial para el cargo de Supervisor(a) de Producción Junior.
- Profesional en Ingeniería Industrial - Sistemas o afines para el cargo de Profesional de Mejora de Procesos.
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¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo en la Universidad Javeriana?
- Debe ingresar al portal web de la universidad → https://www.javeriana.edu.co/inicio
- Busque y seleccione la opción ‘Trabaje en la Javeriana’, que se encuentra en la parte inferior de la página.
- Deberá ingresar su usuario y contraseña. En caso de no tenerla, cree una.
- En la parte inferior encontrará el listado completo de vacantes con la descripción de cada una. Identifique en la que desea aplicar.
- Al seleccionar la oferta laboral de su interés, podrá adjuntar su hoja de vida para aplicar.
Desde la Universidad aclaran que para estos procesos de contratación no exigen pago alguno y no requiere de intermediarios.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...