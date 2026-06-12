MinHacienda dice que se requiere una reforma tributaria por $30 billones en 2027 o reducir ese monto

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que se requiere una reforma tributaria en 2027, o reducir ese monto de gastos dada la crisis fiscal.

“Van a ser necesarios esfuerzos de ajuste que hemos estimado para el año 2027 en $30 billones de pesos,” explicó el jefe de la cartera durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Gobierno argumentó que hay gastos inflexibles como salud, pensión y nómina que generan esta necesidad, pues “la diferencia entre ingresos y gastos ha crecido”, reconoció el viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos.

De hecho, la cartera afirmó que, como el Congreso solo le aprobó una reforma tributaria, “implícitamente ha habido recortes en el gasto”.

Eso sí, la cartera reconoció que recaudar ese monto no es fácil, y pocas tributarias pasadas han estado cerca de lograr esa magnitud.

La proyección de inflación, deuda y crecimiento

Por otra parte, el Gobierno mantuvo estable la proyección de crecimiento del país en 2,6% para este año, pero aumentó la proyección del cierre de la inflación a fin de año a 6%.

También, en el documento bajó la proyección de la deuda neta del país para 2026 de 63% del PIB a 58,9% del PIB “gracias a las operaciones de deuda pública que se han hecho”, aseveró el Minhacienda, Germán Ávila.

En cuanto al dólar, espera que se ubique en promedio este año en $ 3.757.

Finalmente, el jefe de la cartera de Hacienda celebró la reducción de la pobreza monetaria de 31% a 28%, dada a conocer este viernes por el DANE, el dato más bajo desde 2012, y afirmó que esta “es una de las mayores satisfacciones en el manejo de la política económica de Gobierno”.

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