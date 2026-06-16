Fuerte debate entre Carlos Carrillo y Rodrigo Lara: cruce de acusaciones a Abelardo y Cepeda

En 6AM W, el exsenador Rodrigo Lara y el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, protagonizaron un intenso y confrontacional debate en el que defendieron a sus respectivos candidatos presidenciales y cruzaron fuertes acusaciones sobre la situación de orden público, la política de paz y la presunta influencia de grupos armados en el proceso electoral colombiano.

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La discusión se originó a partir de una pregunta sobre los mecanismos de desmovilización y la creación de zonas especiales para grupos armados. Sin embargo, rápidamente el diálogo derivó en un fuerte choque político centrado en la campaña presidencial, particularmente entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a quienes ambos entrevistados hicieron referencia constante desde posiciones opuestas.

Rodrigo Lara fue el primero en intervenir con una denuncia contundente sobre la situación en regiones como Cauca, Nariño, Putumayo y el Pacífico colombiano. Según él, existen estructuras armadas ilegales que estarían ejerciendo presión sobre la población para influir en el voto. En su declaración afirmó: “Organizaciones de narcotraficantes en armas están presionando a comunidades inermes, a niños y ancianos, para que voten por Iván Cepeda”. Además, sostuvo que este fenómeno no sería aislado, sino parte de un patrón extendido en territorios con presencia de grupos armados.

Lara también cuestionó la política de “paz total”, al considerar que ha facilitado la expansión del control territorial de estas organizaciones. En ese sentido señaló: “La paz total ha servido como marco legal para maniatar la acción del Estado y garantizar la impunidad de estas organizaciones”. Añadió que, en su interpretación, los acuerdos y procesos actuales no han logrado desmovilizaciones reales ni reducción del poder criminal en las regiones.

El exsenador insistió en que los patrones de votación en zonas con presencia armada serían “atípicos” y reflejarían, según él, una posible interferencia en la democracia. En otro momento del debate afirmó: “Esto es la mayor operación de narcotráfico e injerencia política en la historia del país”, comparando la situación actual con periodos de fuerte influencia de estructuras ilegales en la política.

En respuesta, Carlos Carrillo rechazó de manera categórica las afirmaciones de Lara y defendió la legitimidad del proyecto político de Iván Cepeda. Carrillo aseguró que no existe vínculo alguno entre la campaña de Cepeda y grupos armados ilegales, y criticó lo que calificó como estigmatización política. En ese sentido expresó: “Las izquierdas democráticas han rechazado la combinación de las formas de lucha desde hace cuarenta años”.

Carrillo insistió en que las acusaciones de Lara no tienen respaldo verificable y forman parte, según él, de una estrategia electoral. En otra intervención señaló: “Estas acusaciones no tienen cómo probarse y hacen parte de una estrategia de campaña”. También defendió el contexto social de las regiones mencionadas por Lara, argumentando que el comportamiento electoral responde a dinámicas históricas de abandono estatal y búsqueda de representación política.

El dirigente también dirigió fuertes críticas al candidato Abelardo de la Espriella, a quien acusó de representar sectores asociados con estructuras ilegales y corrupción. En su intervención afirmó: “El que sí ha sido abogado de los paramilitares es Abelardo de la Espriella” y añadió: “La ciudadanía no va a olvidar el hecho de que en este momento se puso del lado de los mafiosos”.

A lo largo del debate, ambos participantes se interrumpieron en varias ocasiones y se acusaron mutuamente de desinformación, manipulación de datos y uso político del conflicto armado.

Lara insistió en que sus denuncias provienen de testimonios recogidos en territorio y de alertas institucionales, mientras Carrillo cuestionó la veracidad de esas afirmaciones y acusó a su interlocutor de estigmatizar a sectores de la izquierda.

En medio del intercambio, Carrillo también advirtió sobre lo que considera el peligro del discurso político del candidato opositor, señalando: “Estamos frente a un manual fascista que amenaza la democracia y la libertad de prensa”, lo que elevó aún más la tensión del diálogo.

Lara, por su parte, defendió su posición señalando que sus intervenciones están alineadas con la Constitución de 1991 y el Estado de derecho, insistiendo en que su objetivo es advertir sobre riesgos en el proceso electoral. También afirmó que no generaliza contra la izquierda, sino contra sectores específicos que, según él, están asociados a dinámicas de violencia.

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