Abelardo De La Espriella responde a saludo de Zelensky y plantea fortalecer la relación con Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Abelardo De La Espriella por su elección como presidente de Colombia y manifestó su disposición para fortalecer la cooperación entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el madatario ucraniano destacó que Colombia es “una nación que ama y valora la libertad” y aseguró que espera que la relación bilateral continué fortaleciéndose.

“Ucrania siempre está abierta a una asociación mutuamente beneficiosa y está lista para cooperar en todas las áreas para fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico”, escribió Zelensky.

Además, expresó su confianza en que ambos gobiernos trabajarán conjuntamente para consolidar los lazos diplomáticos.

La respuesta de De La Espriella

Horas después, el presidente electo respondió al mensaje de su homólogo ucraniano y agradeció las felicitaciones.

“Colombia valora la amistad con Ucrania y está abierta a fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países”, escribió De La Espriella.

El mandatario electo agregó que, como presidente de todos los colombianos, desea “éxito y prosperidad para el pueblo ucraniano”, en una de sus primeras comunicaciones oficiales con un jefe de Estado extranjero tras recibir las credenciales que lo acreditan como presidente electo.

La política exterior que comienza a perfilarse

El intercambio de mensajes se suma a otros pronunciamientos internacionales que ha realizado De La Espriella desde su elección y que empiezan a mostrar el rumbo que buscaría imprimir a la política exterior de su gobierno.

En los últimos días, el presidente electo anunció su intención de restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel, luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el canciller Gideon Sa’ar lo felicitaran por su victoria electoral. En respuesta, aseguró que Colombia “restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes” y calificó al país como un “amigo leal y aliado firme”.

El pronunciamiento con Ucrania refleja otro acercamiento diplomático en medio de la transición presidencial, aunque, hasta el momento, el presidente electo no ha anunciado medidas concretas sobre la posición que adoptará Colombia frente al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Primeros contactos internacionales

Desde que fue declarado ganador de las elecciones, De La Espriella ha recibido mensajes de felicitación de varios líderes extranjeros, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, representantes del Gobierno de Estados Unidos, autoridades de Israel y ahora el presidente ucraniano, en una serie de contactos que marcan el inicio de la agenda internacional del mandatario que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.