¿Quiénes llegarían al gabinete de Abelardo de la Espriella? Lista de posibles ministros de Colombia

¿Quiénes llegarían al gabinete de Abelaro de la Espriella? Lista de posibles ministros de Colombia

Luego de que el pasado domingo 21 de junio Colombia eligiera como presidente electo a Abelardo de la Espriella, él comenzó a dar señales sobre quiénes podrían integrar su equipo de gobierno para el periodo 2026-2030.

Sus primeras declaraciones han generado expectativas en distintos sectores políticos, especialmente por los nombres que han empezado a sonar para ocupar cargos estratégicos dentro del próximo gabinete.

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De acuerdo con los resultados divulgados por la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % del total de sufragios, mientras que su contendor, Iván Cepeda, alcanzó el 48,70 %.

La estrecha diferencia reflejó una de las contiendas más reñidas de los últimos años y abrió una nueva etapa política para el país.

Posibles ministros de Abelardo de la Espriella

Tras conocerse los resultados, el mandatario electo celebró su victoria en Barranquilla junto a dirigentes, simpatizantes y miembros de su equipo de campaña. En medio de los festejos, protagonizó un emotivo encuentro con Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y quien se desempeñó como gerente de regiones durante la campaña presidencial.

Durante la conversación, De la Espriella destacó el trabajo realizado por Beltrán y dejó entrever la posibilidad de que haga parte de su administración. “Esto es gracias a ti, tienes cara de ministro, tú sabes lo agradecido que estoy”, le expresó ante los asistentes, alimentando las versiones sobre una eventual designación en el gabinete.

La cercanía entre ambos dirigentes ha sido evidente durante el proceso electoral.

De hecho, Santander fue uno de los departamentos donde De la Espriella obtuvo un importante respaldo ciudadano. Según el preconteo de la Registraduría, el presidente electo alcanzó 822.592 votos en esa región, sobre un total de 1.284.154 sufragantes.

Otro de los nombres confirmados por el propio mandatario es el de Mauricio Gómez Amín. En una entrevista a Caracol Radio, De la Espriella aseguró en primicia que el exsenador liberal hará parte de su gobierno.

“Mauricio estará conmigo en el Gobierno porque es un tipo excepcional. Es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente y limpia”, afirmó el presidente electo.

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Gómez Amín fue senador por el Partido Liberal durante dos periodos consecutivos y es abogado especializado en Derecho Público de la Universidad del Norte. Además, ha complementado su formación académica con estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario.

Por otra parte, De la Espriella también ha reiterado que su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tendrá un papel determinante dentro de la nueva administración.

Aunque aún no se han precisado las funciones específicas que asumirá, el mandatario ha destacado su experiencia en temas económicos y de gestión pública, lo que lo convertiría en una de las figuras más influyentes del próximo gobierno.