En Café Cruzado, dos miradas sobre la universidad: calidad, acceso y futuro
La rectora de la Universidad de los Andes y una representante estudiantil de la Universidad Nacional contrastan, en un nuevo Café Cruzado, lo que significa hoy hablar de calidad en la educación superior.
Gabriela Delgado González y Raquel Bernal conversan sobre las tensiones que atraviesan el sistema: el financiamiento, el bienestar universitario, la salud emocional, la formación ciudadana y las expectativas de los jóvenes al salir al mundo profesional.
Más allá de las diferencias, el diálogo revela una pregunta de fondo: ¿está respondiendo la universidad a la realidad del país?
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