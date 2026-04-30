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30 abr 2026 Actualizado 23:26

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En Café Cruzado, dos miradas sobre la universidad: calidad, acceso y futuro

La rectora de la Universidad de los Andes y una representante estudiantil de la Universidad Nacional contrastan, en un nuevo Café Cruzado, lo que significa hoy hablar de calidad en la educación superior.

| Foto: Caracol Radio

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Caracol Radio

Gabriela Delgado González y Raquel Bernal conversan sobre las tensiones que atraviesan el sistema: el financiamiento, el bienestar universitario, la salud emocional, la formación ciudadana y las expectativas de los jóvenes al salir al mundo profesional.

Más allá de las diferencias, el diálogo revela una pregunta de fondo: ¿está respondiendo la universidad a la realidad del país?

Vea aquí el capítulo completo:

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