¿Qué esperar de la posesión de Abelardo de la Espriella?

En Hora 20 los panelistas analizaron todos los detalles de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella que se llevará a cabo este 7 de agosto, los símbolos de la ceremonia, la lista de invitados, las delegaciones internacionales que estarán presentes y las ausencias más llamativas.

Lo que dijeron los panelistas

Andrés Caro: abogado, director de la Fundación para el Estado de Derecho y columnista, consideró que el principal símbolo de la posesión es que se hubiese hecho en Cali por encima de Bogotá. Entre otras cosas, señaló que la política colombiana históricamente se ha concentrado en la capital.

También se refirió a las divisiones que hay en el país. Entre otras cosas, sostuvo que una muestra de eso es la ausencia del saliente presidente Petro y de otros dos expresidentes que no fueron invitados. “Vamos a estar frente a una posesión presidencial partisana, que no será ante sus antecesores y además no es reconocido por Petro. Es muy extraña por su lugar y será el primer golpe de una presidencia que nos va a desacostumbrar”, anotó Caro.

Alejandro Chala: politólogo, columnista, analista político e investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, indicó que habrá un fuerte contraste entre los símbolos de Abelardo de la Espriella y los que usó el saliente presidente Petro en 2022.

“Será en un escenario cerrado, no abierto. Lo cual habla de la relación que va a establecer este Gobierno y la idea de pueblo”, advirtió Chala. También destacó el peso que tienen los símbolos religiosos y castrenses dentro de la identidad política de De la Espriella.

Además, hizo énfasis sobre la ausencia de figuras claves de Estados Unidos en la posesión. “EE. UU. considera a Colombia como un país de segundo orden, y se nota en la asistencia de la delegación a la posesión. Le da un lugar ligado a la seguridad y comercio: buscando romper el comercio con China y la relación con los grupos armados”, anotó el panelista.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista, sostuvo que los invitados internacionales que acudirán a la posesión muestran una clara alineación con la agenda de Estados Unidos e Israel.

Además, indicó que el discurso de Abelardo de la Espriella será clave para marcar su rumbo en el gobierno. “Yo espero que se aclaren las dudas que tenemos, que el Abelardo haga un primer discurso donde nos dé una idea de hacia dónde irá su gobierno, ajeno a la campaña. No solamente con quién va a enfrentarse, sino también propuestas e ideas”, puntualizó el panelista.

Carolina Avendaño Pabón: Comunicadora social y periodista. Profesora de Comunicación Política, columnista y especialista en comunicación de DCA Especialistas, se refirió al gesto de que RTVC no tenga a su cargo la transmisión de la posesión presidencial. “Desde la transmisión de la posesión, sin RTVC, hay un símbolo donde la relación de Abelardo con el sector privado, a diferencia de Petro, será más estrecha”, indicó Avendaño.

También se refirió a las concentraciones convocadas por la izquierda. “Están hablando de un evento paralelo en Barranquilla, en Cali y Bogotá. El petrismo está buscando tener una figura de oposición tradicional pero también de mostrar un país dividido”, anotó.