Cambio Radical pide a organismos de control vigilar contratos firmados en la transición de gobierno
Enrique Vargas Lleras les envió una comunicación a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en la que pidió garantizar la transparencia y la legalidad de la contratación estatal.
El director adjunto de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, les solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría una vigilancia especial sobre la contratación pública que se adelante desde ahora y hasta la posesión del nuevo gobierno.
Según el dirigente del partido, el fin es “prevenir posibles actuaciones que comprometan el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión de la administración entrante”.
En una comunicación enviada a los organismos de control, Vargas Lleras advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “ha demostrado, a lo largo de todo su periodo que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida”.
“Las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público han sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos”, alertó.
Por esta razón, pidió la conformación de varios equipos especiales para desarrollar las siguientes funciones:
- Monitorear, en tiempo real, todos los procesos de contratación que se adelanten a partir de la fecha y hasta la posesión del nuevo gobierno.
- Impedir la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público, que afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante o que estén revestidos de irregularidad, ilegalidad o clientelismo.
- Adoptar medidas preventivas y disciplinarias inmediatas frente a cualquier funcionario o servidor público que incurra en conductas que atenten contra la transparencia contractual.
- Rendir informes periódicos sobre los hallazgos detectados y las acciones adoptadas, con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas ante los ciudadanos y las instancias competentes.
- Coordinar con los organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación las investigaciones que resulten necesarias para prevenir y sancionar actos de corrupción en la contratación pública.
Finalmente, resaltó que “es inadmisible que se permita que intereses particulares o politiqueros comprometan el patrimonio de la Nación y obstaculicen el ejercicio legitimo del Gobierno que el pueblo colombiano eligió.