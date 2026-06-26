Cambio Radical pide a organismos de control vigilar contratos firmados en la transición de gobierno

El director adjunto de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, les solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría una vigilancia especial sobre la contratación pública que se adelante desde ahora y hasta la posesión del nuevo gobierno.

Según el dirigente del partido, el fin es “prevenir posibles actuaciones que comprometan el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión de la administración entrante”.

En una comunicación enviada a los organismos de control, Vargas Lleras advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “ha demostrado, a lo largo de todo su periodo que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida”.

“Las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público han sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos”, alertó.

Por esta razón, pidió la conformación de varios equipos especiales para desarrollar las siguientes funciones:

Monitorear, en tiempo real , todos los procesos de contratación que se adelanten a partir de la fecha y hasta la posesión del nuevo gobierno.

, todos los procesos de contratación que se adelanten a partir de la fecha y hasta la posesión del nuevo gobierno. Impedir la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público , que afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante o que estén revestidos de irregularidad, ilegalidad o clientelismo.

, que afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante o que estén revestidos de irregularidad, ilegalidad o clientelismo. Adoptar medidas preventivas y disciplinarias inmediatas frente a cualquier funcionario o servidor público que incurra en conductas que atenten contra la transparencia contractual.

inmediatas frente a cualquier funcionario o servidor público que incurra en conductas que atenten contra la transparencia contractual. Rendir informes periódicos sobre los hallazgos detectados y las acciones adoptadas, con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas ante los ciudadanos y las instancias competentes.

sobre los hallazgos detectados y las acciones adoptadas, con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas ante los ciudadanos y las instancias competentes. Coordinar con los organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación las investigaciones que resulten necesarias para prevenir y sancionar actos de corrupción en la contratación pública.

Finalmente, resaltó que “es inadmisible que se permita que intereses particulares o politiqueros comprometan el patrimonio de la Nación y obstaculicen el ejercicio legitimo del Gobierno que el pueblo colombiano eligió.