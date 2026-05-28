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Beccassino analizó las elecciones 2026: “campañas son opacas, por eso Abelardo llama la atención”

Ángel Beccassino, periodista y analista político, pasó por los micrófonos de Dos Puntos para analizar las elecciones presidenciales en Colombia 2026, donde, según encuestas, destacan tres candidatos: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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Mencionó que la contienda presidencial ha estado marcada por campañas que son “llamativamente planas y opacas”, por eso resaltó que Abelardo de la Espriella destaca.

“Eso hace que la candidatura de Abelardo, que es la que tiene más espectáculo, llame tanto la atención”, afirmó.

Añadió que la campaña que más espectáculo le dio al país fue la de Abelardo, una poderosa razón para que su mensaje “capture” el interés y el voto de la gente.

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Asimismo, destacó que el juego sucio ha sido una herramienta que ha tomado protagonismo como una manera de contrarrestar el espectáculo de otras campañas. “Frente a esa realidad hay uso de desinformación, de noticias falsas, principalmente en las redes”.

¿Petro tiene preocupación ante posible victoria de Abelardo?

Para Beccassino es claro que el presidente de la República, Gustavo Petro, sí tiene preocupación, más no desespero, por el crecimiento de la campaña de Abelardo de la Espriella en las últimas mediciones.

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Explicó que Cepeda se quedó estancado alrededor del 35% de la intención de voto, por lo que, al ver que no se mueve al alza, desde la campaña trataron de estimular la idea de que podía ganar en primera vuelta. Por eso, apuntó: “creo que la preocupación de Petro es lógica”.

“La campaña de Cepeda es una que fue protagonizada en gran parte por el presidente y seguimos viendo un protagonismo fuerte”, señaló.

¿Qué pasa con la campaña de Paloma Valencia?

Sentenció que la campaña de la candidata del Centro Democrático tuvo su punto más alto luego de haber ganado La Gran Consulta por Colombia, pero señaló que su candidatura se quedó en errores y decisiones no adecuadas.

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“Tras el impulso que tuvo en marzo, Abelardo volvió a coger impulso (…). Los otros están en otro tipo de campaña”, comentó.

“Hay intentos en la campaña de Paloma que le dieron más firmeza a la candidatura, pero me da la impresión de que llegaron tarde”, añadió.

¿Colombianos siguen confiando en las encuestas?

Mencionó que para quienes tienen una relación cercana con el mundo de la política, cada vez ven a las encuestas con más prevención, pues “no son lo que eran”.

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“Para la mayor parte de las personas son parte del espectáculo e inciden en lo que la gente piensa y siente, siguen jugando un papel (…). Como instrumento de medición no son tan confiables como lo fueron, no solo en Colombia, en todo el mundo”, dijo.

¿El centro está ‘muerto’?

Expresó que, en el caso de Colombia, el voto de centro es el de la gente indecisa.

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“Las campañas acaban definidas en una polarización, entonces las personas ven los dos extremos. El centro es una imagen ideal que en la realidad responde a las indecisiones frente a los miedos que les producen un lado y otro”, sentenció.

Escuche la entrevista completa aquí: