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Si Abelardo gana, va a haber estallido social porque la gente se va a sentir robada: Botero

En Dos Puntos de Caracol Radio, Santiago Botero, empresario y candidato presidencial, se presentó como una figura atípica en la contienda electoral, impulsado por una convicción religiosa y un compromiso con la erradicación de la pobreza en Colombia.

Botero afirmó tener la capacidad de sacar 27 millones de personas de la pobreza, pero denunció una “corrupción impresionante” en el país, que involucra a grupos económicos y medios de comunicación.

Es un crítico de las encuestas, argumentando que no reflejan la realidad y que él mismo nunca ha sido encuestado. En esa misma línea, el candidato expresó su frustración con la desigualdad de la campaña, señalando que los banqueros han financiado a unos pocos, mientras que a otros se les ha “ahorcado”.

Botero no escondió su descontento con los candidatos que hoy lideran las encuestas. Afirmó que si no llega a segunda vuelta, se irá a “Estados Unidos a producir billete”, pero regresará en cuatro años para demostrar que los votantes “eligieron mal”.

El candidato lanzó una advertencia en caso de un eventual triunfo de Abelardo de la Espriella: “Si Abelardo gana, le digo, va a haber estallido social. Y va a haber estallido social porque la gente se va a sentir robada”.

En cuanto a sus propuestas, Botero se enfocó en la seguridad, la salud, el transporte y la justicia, siempre con la premisa de “Dios por delante” y la generación de empleo a través de la producción de riqueza. Su principio fundamental es “justicia, balín para la corrupción, justicia y riqueza para los colombianos”. Propuso la legalización de la pena de muerte para corruptos y violadores a través de un referéndum.

Escuche la entrevista en Dos Puntos de Caracol Radio:

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