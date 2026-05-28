“Yo con Paloma Valencia e Iván Cepeda me llevo bien, pero Abelardo es un tipo oscuro”: Claudia López

Claudia López, Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa-campaña Valencia) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

La candidata Claudia López, quien representa al centro político en las elecciones presidenciales de Colombia 2026, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga para hablar sobre su campaña y de cómo ve a los otros aspirantes a la Casa de Nariño como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Ante las voces que comienzan a sonar previo a las elecciones sobre un “estallido social” en caso de que gane Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda o Paloma Valencia, López aseguró que “Colombia ha pasado por noches mucho más oscuras”.

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Destacó que, por primera vez, en Colombia se están teniendo debates profundos en diferentes temas. Reconoció que el país ha avanzado en varios sectores durante el Gobierno Petro, pero ha involucionado en otros, como la seguridad y la salud.

“Ustedes saben que yo soy una mujer recia, de carácter, de propuestas. Yo con Paloma y con Iván me llevo bien, confronto ideas, pero sé que ambos son decentes; en cambio Abelardo de la Espriella me parece un tipo oscuro”, sentenció.

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Arremetió contra el candidato De la Espriella, “no porque haya sido abogado de mafias, sino porque es un tipo que se ha enriquecido con eso, con la gente que desplazó y mató a colombianos, con lavarle la plata a Alex Saab en Venezuela”.

La exalcaldesa de Bogotá también cuestionó que Abelardo de la Espriella sea un empresario exitoso: “dice que ha vendido un ron que no compran en ninguna parte”.

Asimismo, criticó que Abelardo tenga una agenda antiderechos, homofóbica y machista. “En verdad me parece un riesgo”.

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“Este domingo vaya a las urnas como iría al estadio, escoja la opción que lo representa. Hay gente más de derecha, uribista, de izquierda, aquí estoy yo que soy una centroizquierda moderna que cree en la justicia social”, concluyó.

Pelea entre Paloma y Abelardo

López explicó que Abelardo de la Espriella le ganó a Paloma Valencia los votantes de derecha al querer acercarse al centro político.

“A mi pesar, se la ganó Abelardo porque representa más a ese electorado”, expresó.

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¿Qué pasó con el centro en estas elecciones?

Afirmó que el centro político está más vivo que nunca, recordando que por algo hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiso ser de esa corriente, “pero su electorado no le creyó, son antiderechos algunos de ellos”.

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“¿Qué les pasó a los sectores de centro? No logramos converger y no logré convencer a Sergio Fajardo (de una unión)”, indicó. Incluso, señaló que luego de haber construido el Partido Verde por 10 años, “Petro se lo robó con corrupción”.

Reviva la entrevista completa con Claudia López aquí: