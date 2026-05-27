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27 may 2026 Actualizado 14:17

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Centros Comerciales están solicitando terminar más de 80 contratos de arrendamiento a Lili Pink

Diego Chávez, vicepresidente de la SAE, reveló: “en los últimos 20 días hemos recibido al menos 87 solicitudes de terminaciones unilaterales de contratos y la causa que las motiva es el inicio del proceso de extinción de dominio”.

Centros Comerciales estarían solicitando terminar más de 80 contratos de arrendamiento a Lili Pink

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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