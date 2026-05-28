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28 may 2026 Actualizado 16:22

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Elecciones 2026: ¿Quién lidera el voto en la costa Caribe, Cepeda o De La Espriella?

Los congresistas Agmeth Escaf y Rodrigo Lara debatieron en 6AM W sobre el estado actual de las campañas que tienen mayor influencia en la región Caribe.

Elecciones 2026: ¿Quién lidera el voto en la costa Caribe, Cepeda o De La Espriella?

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El voto caribe será clave en las elecciones presidenciales y en 6AM W de Caracol Radio, Agmeth Escaf del Pacto Histórico y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, hablaron sobre los resultados que esperan las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, respectivamente, en el norte del país.

En desarrollo.

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