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Elecciones 2026: ¿Quién lidera el voto en la costa Caribe, Cepeda o De La Espriella?

El voto caribe será clave en las elecciones presidenciales y en 6AM W de Caracol Radio, Agmeth Escaf del Pacto Histórico y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, hablaron sobre los resultados que esperan las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, respectivamente, en el norte del país.

En desarrollo.

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