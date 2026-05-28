Sec. de Educación alerta sobre afectaciones a clases y alimentación por evento en colegio de Bogotá
Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, aclaró que no se oponen al laboratorio de robótica del gobierno, sino al evento masivo en el colegio IE Sierra Morena, en Ciudad Bolívar.
Sec. de Educación alerta sobre afectaciones a clases y alimentación por evento en colegio de Bogotá
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Continúa la polémica entre el Gobierno Nacional y el Distrito por la instalación de un laboratorio de robótica en el colegio IE Sierra Morena, en Ciudad Bolívar. La controversia se centra en el carácter de un evento masivo que se pretendía realizar para su anuncio.
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Según el Distrito, el Gobierno convocó a la comunidad para un evento público que esperaba congregar a más de 1.500 personas. Ante esto, desde la administración local expresaron su desacuerdo argumentando que no se trataba de la inauguración del laboratorio.
En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, explicó que la alcaldía no se ha opuesto en ningún momento a la entrega del laboratorio de robótica que beneficiará a los estudiantes. Mencionó que se han entregado otros laboratorios en el marco de proyectos de entidades nacionales sin inconvenientes.
La solicitud de la Secretaría de Educación fue definir una fecha para la entrega efectiva del laboratorio. En respuesta a la situación, se llevó a cabo una mesa de diálogo en el colegio, con la participación del Ministerio de Ciencias y la comunidad educativa.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...