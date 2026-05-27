Elecciones presidenciales 2026: ¿Cuántos testigos electorales puede haber por mesa?

Se acerca el inicio de las elecciones presidenciales en primera vuelta, que se realizarán el domingo 31 de mayo, por lo que el registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró varias dudas entorno al papel de los testigos electorales para el buen desarrollo de los comicios.

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Según explicó Penagos, en total son 3.6 millones de testigos electorales inscritos por los partidos y movimientos políticos que están habilitados para los partidos y movimientos políticos.

¿Cuántos testigos electorales puede haber por mesa?

El registrador aclaró que los partidos políticos pueden inscribir a los testigos electorales que quieran, pero por mesa pueden hacer presencia hasta 30.

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“Designen todos los testigos que crean pertinentes”, indicó.

Además, señaló que para estas elecciones presidenciales hay más de 1.400 observadores internacionales los que acompañarán el proceso.

“No hay sistema electoral en Latinoamérica más abierto con la información que el colombiano”, dijo.

Tarjetón para las elecciones

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Escuche la entrevista completa con el registrador aquí: