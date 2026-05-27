Elecciones presidenciales Colombia 2026: ¿Cómo denunciar delitos electorales?

El registrador nacional, Hernán Penagos, estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio aclarando preguntas recurrentes de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de primera vuelta que se harán el 31 de mayo.

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Aseguró que el proceso electoral cuenta con todas las garantías para que se lleven a cabo con normalidad, incluyendo el escrutinio de votos.

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¿Qué hacer si presencia un delito electoral?

Lo primero que deben hacer los colombianos, ya sea que sean testigos electorales, jurados de votación o civiles, es acudir a las autoridades competentes como Policía, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, entre otros.

Cabe resaltar que la Fiscalía habilitó dos canales para realizar denuncias electorales en tiempo real:

Línea nacional gratuita (01 8000 9197 48)

Línea 122, también gratuita y nacional.

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En el caso del escrutinio, Penagos recordó que hay varias instancias que garantizan el conteo de votos:

En la mesa de votación, los testigos tienen dos facultades: pedir el reconteo de votos y tomar una fotografía al acta electoral E-14. Jueces de la República y notarios son quienes reciben las actas de cada municipio, las publican en pantallas y leen los resultados. En última instancia, las personas que estén inconformes con el conteo de los votos y los resultados de una o varias mesas, pueden acudir al Consejo de Estado.

¿Cuántos testigos electorales puede haber por mesa?

El registrador aclaró que los partidos políticos pueden inscribir a los testigos electorales que quieran, pero por mesa pueden hacer presencia hasta 30.

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Reviva la entrevista completa con el registrador nacional aquí: