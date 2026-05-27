Denuncian a Iván Cepeda ante el CNE por eventos masivos pese a prohibición

Iván Cepeda y logo del CNE Colombia. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Colprensa - CNE

El Consejo Nacional Electoral ya recibió dos denuncias contra el candidato Iván Cepeda por los eventos masivos que realizó, pese a la prohibición para hacer campaña en el espacio público desde ocho días antes de las elecciones.

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