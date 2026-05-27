Denuncian a Iván Cepeda ante el CNE por eventos masivos pese a prohibición
El CNE recibió dos denuncias contra el candidato presidencial Iván Cepeda a pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales.
El Consejo Nacional Electoral ya recibió dos denuncias contra el candidato Iván Cepeda por los eventos masivos que realizó, pese a la prohibición para hacer campaña en el espacio público desde ocho días antes de las elecciones.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...