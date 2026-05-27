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27 may 2026 Actualizado 14:17

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“Ha sido un desastre lo de las encuestas, es imposible sacar un promedio”: Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper se refirió en 6AM W a la decisión del Consejo de Estado que le permite al Banco de la República sesionar sin el ministro de Hacienda.

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Lina María Vegavegacabravegacabra

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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, el expresidente Ernesto Samper hizo un balance de la situación económica de Colombia y de lo que le espera al país en esta materia de cara al cambio de Gobierno que ocurrirá el próximo 7 de agosto tras las elecciones presidenciales.

Samper, quien ha manifestado su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, se refirió al análisis del portal Bloomberg en el que advierte que, en una eventual presidencia del aspirante del Pacto Histórico, este podría controlar a la Junta del Banco de la República, pues podrá elegir a dos de los codirectores que se suman a los tres que ya eligió Gustavo Petro. El medio agregó que Cepeda podría ser mucho más radical que su antecesor en cuanto a las estrategias económicas y podría producirse una estrategia mucho más agresiva en contra del banco central.

Escuche la entrevista completa a Ernesti Samper en 6AM W:

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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