“Ha sido un desastre lo de las encuestas, es imposible sacar un promedio”: Ernesto Samper
El expresidente Ernesto Samper se refirió en 6AM W a la decisión del Consejo de Estado que le permite al Banco de la República sesionar sin el ministro de Hacienda.
“Ha sido un desastre lo de las encuestas, es imposible sacar un promedio”: Ernesto Samper
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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, el expresidente Ernesto Samper hizo un balance de la situación económica de Colombia y de lo que le espera al país en esta materia de cara al cambio de Gobierno que ocurrirá el próximo 7 de agosto tras las elecciones presidenciales.
Samper, quien ha manifestado su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, se refirió al análisis del portal Bloomberg en el que advierte que, en una eventual presidencia del aspirante del Pacto Histórico, este podría controlar a la Junta del Banco de la República, pues podrá elegir a dos de los codirectores que se suman a los tres que ya eligió Gustavo Petro. El medio agregó que Cepeda podría ser mucho más radical que su antecesor en cuanto a las estrategias económicas y podría producirse una estrategia mucho más agresiva en contra del banco central.
Escuche la entrevista completa a Ernesti Samper en 6AM W:
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...