Mininterior defiende cierre de campaña en actos privados: “Las demás campañas no saben leer”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a los recientes eventos políticos realizados por el candidato presidencial Iván Cepeda durante la última semana antes de la primera vuelta presidencial.

En medio de las críticas de sectores de oposición, Benedetti aseguró que no existe ninguna violación a la normativa electoral y afirmó que las acusaciones responden a desinformación sobre la ley.

“Lo único que hay es puro mito y pura ignorancia de la gente. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Una manifestación en un espacio público, no estoy hablando de un espacio cerrado. En el espacio cerrado puede, hasta el día anterior, hacer una manifestación y aún más con invitación”, aseguró el ministro en una atención a medios.

Según explicó, la legislación colombiana distingue entre manifestaciones en espacio público y reuniones privadas o en recintos cerrados.

“La ley solo prohíbe manifestaciones en espacio público”, afirmó.

Benedetti sostuvo que los encuentros políticos en espacios cerrados pueden realizarse incluso hasta el día anterior de las elecciones, especialmente cuando funcionan bajo invitación.

Las declaraciones se producen luego de cuestionamientos desde sectores de derecha y oposición, que han denunciado presuntas irregularidades en los actos multitudinarios encabezados por Cepeda en ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cartagena.

“Las demás campañas no saben leer… Acá la gente no sabe leer, sabe echar vaina, insultarlo y gritarlo a uno”, reiteró el ministro.

Desde el progresismo, dirigentes y simpatizantes respaldaron la explicación del ministro y señalaron que la campaña de Cepeda se ha desarrollado dentro de los límites legales establecidos por la normativa electoral colombiana.