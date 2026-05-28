“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”: Daniel Briceño sobre campaña de Paloma Valencia

Durante una entrevista con Nación Sabrosa, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, criticó las decisiones estratégicas que tomó la campaña de Paloma Valencia y señaló directamente a Juan Daniel Oviedo como uno de los factores que, según él, afectaron el crecimiento de la candidata.

“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”, mencionó.

El congresista afirmó que Valencia tenía una posición sólida después de la consulta interna del Centro Democrático, pero que posteriormente se cometieron errores políticos que terminaron debilitando la conexión con la base del partido.

“Paloma el 8 de marzo tenía la presidencia en las manos, pero lo que no entendieron los estrategas es que no la tenía por el centro o por los tibios, sino porque 3.2 millones de personas, que coincidían exactamente con los votos del Centro Democrático al Senado, habíamos votado por ella”, dijo.

Briceño cuestionó que la campaña le diera más protagonismo a la discusión sobre la vicepresidencia que a la propia candidatura presidencial y además, aseguró que la llegada de Oviedo terminó alejando a sectores tradicionales del uribismo: “Aún así decidimos darle más importancia a un vicepresidente que a la propia presidencia”.

También criticó la idea de construir alianzas con sectores que, según él, no compartían las posiciones ideológicas del partido: “El error fue creer en un vicepresidente que además no comulga de ninguna forma con lo que nosotros pensamos (...) nos metimos el pajazo mental de que sumando íbamos a salir adelante”.

Briceño aseguró que la decisión de escoger a Oviedo no fue directamente del expresidente Álvaro Uribe, sino de algunos estrategas que interpretaron equivocadamente el resultado de la consulta.

“Esto ni siquiera fue idea de Uribe, esto fue idea de unos estrategas que después de una consulta se preguntaron quién había quedado a 1.2 millones”, mencionó.

El representante electo también habló de otras diferencias que tuvo dentro de la campaña y aseguró que nunca guardó silencio frente a las decisiones que cuestionaba.

“Yo tuve tres grandes diferencias: Oviedo, los políticos casposos que vinieron y se tiraron la campaña (y ahora están votando unos por Cepeda y otros por Abelardo), y tercero, todo el tema estratégico”, dijo.

Pese a las críticas, Briceño reiteró que mantiene su respaldo a Paloma Valencia y aseguró que votará por ella en las elecciones: “Yo el domingo salgo a votar por Paloma. Yo soy un hombre de palabra”.

De igual manera, defendió la postura que tuvo durante la campaña frente a los ataques entre sectores de derecha y recordó que salió públicamente a respaldar tanto a Paloma Valencia como al expresidente Álvaro Uribe cuando, según él, fueron objeto de ataques injustificados.

Sin embargo, también marcó distancia de algunas comparaciones hechas recientemente por la candidata presidencial.

“Hoy que Paloma está comparando a Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella, yo también tengo que decir: Paloma, yo voy a votar por usted, pero eso no es cierto. Yo no creo que Cepeda y Abelardo se puedan comparar”, concluyó.

Esto dijo Daniel Briceño: