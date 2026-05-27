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Lizcano denuncia una campaña desigual: “las encuestas dan micrófono y financiación a unos pocos”

En el cierre de campaña electoral, el exministro Mauricio Lizcano compartió en Dos Puntos sus perspectivas sobre la contienda electoral, destacando una campaña que considera “muy desigual” en términos de financiación y cobertura mediática.

Lizcano, quien fue ministro del gobierno de Gustavo Petro, busca llegar a la Casa de Nariño con una propuesta diferente y con un discurso que aboga por “colombianizar y unir a la gente” en contra de los extremos políticos.

Lizcano criticó la influencia de las encuestas en la democracia, señalando que otorgan mayor visibilidad y financiación a quienes lideran, lo que no refleja la realidad del país.

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