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27 may 2026 Actualizado 22:03

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Lizcano denuncia una campaña desigual: “Las encuestas dan micrófono y financiación a unos pocos”

El exministro Mauricio Lizcano critica manipulación electoral: “No se dejen manipular por ese estúpido voto útil o por lo que les digan las encuestas”

Lizcano denuncia una campaña desigual: “las encuestas dan micrófono y financiación a unos pocos”

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Maria José Castro

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En el cierre de campaña electoral, el exministro Mauricio Lizcano compartió en Dos Puntos sus perspectivas sobre la contienda electoral, destacando una campaña que considera “muy desigual” en términos de financiación y cobertura mediática.

Lizcano, quien fue ministro del gobierno de Gustavo Petro, busca llegar a la Casa de Nariño con una propuesta diferente y con un discurso que aboga por “colombianizar y unir a la gente” en contra de los extremos políticos.

Lizcano criticó la influencia de las encuestas en la democracia, señalando que otorgan mayor visibilidad y financiación a quienes lideran, lo que no refleja la realidad del país.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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