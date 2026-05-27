Ley seca en Bogotá y otras ciudades en elecciones presidenciales 2026: Fecha, horarios y multas

El próximo domingo 31 de mayo de 2026 serán las elecciones a la presidencia, el Gobierno Nacional confirmó la aplicación de la ley seca en Bogotá y en todos los municipios del país.

La medida quedó establecida en el Decreto 188 expedido por el Ministerio del Interior y busca garantizar el orden público durante la jornada democrática.

La restricción aplicará tanto en zonas urbanas como rurales y limitará completamente la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante más de 40 horas continuas.

La decisión hace parte del paquete de medidas de seguridad implementadas para asegurar el normal desarrollo de las votaciones de primera vuelta presidencial, en las que participan más de diez candidatos.

Le recomendamos leer: Así será la ley seca en Santander por elecciones presidenciales: restricciones, horarios y multas

¿Cuándo inicia y cuándo termina la ley seca?

Según lo establecido por el Gobierno, la ley seca comenzará el sábado 30 de mayo de 2026 a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las 12:00 del mediodía.

Durante ese periodo quedará prohibido:

Vender bebidas alcohólicas en tiendas, supermercados, bares y discotecas.

Consumir licor en establecimientos públicos.

Distribuir alcohol en eventos abiertos al público.

Permitir reuniones masivas con expendio de bebidas embriagantes.

La medida tendrá cobertura nacional, incluyendo ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira.

Además, las alcaldías y gobernaciones podrán endurecer las restricciones si consideran que existen riesgos de alteración del orden público.

Multas por incumplir la ley seca en elecciones

Las personas y establecimientos que incumplan la norma podrán recibir sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Para 2026, las multas podrían oscilar entre los $233.454 y los $1.867.632 pesos colombianos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si existe reincidencia.

Las autoridades también podrán aplicar medidas adicionales como:

Suspensión temporal de actividades comerciales.

Cierre de establecimientos.

Comparendos policiales.

Incautación de bebidas alcohólicas.

La supervisión estará a cargo de alcaldes locales, inspectores de Policía y comandantes de estación en cada municipio.

Horario de las votaciones en Colombia

La jornada electoral para elegir presidente de Colombia iniciará el domingo 31 de mayo a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde.

Los colombianos residentes en el exterior también podrán participar en los consulados habilitados por la Registraduría Nacional.

De acuerdo con las reglas electorales, un candidato ganará en primera vuelta únicamente si obtiene la mitad más uno de los votos válidos. Si ningún aspirante alcanza esa cifra, el país irá a una segunda vuelta presidencial entre los dos candidatos más votados.