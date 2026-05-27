¿Iván Cepeda está violando la ley? Gustavo Bolívar defiende eventos y Christian Garcés los cuestiona

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La controversia surgió tras la difusión de imágenes de eventos políticos en Montería y Sincelejo, donde se observa a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, acompañado de cientos de asistentes, en lo que algunos sectores consideran concentraciones públicas prohibidas antes de las elecciones.

Frente a los cuestionamientos, Gustavo Bolívar defendió en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio la legalidad de las reuniones y aseguró que todas se han realizado en lugares privados y cerrados.

“Los eventos que estamos haciendo son cerrados, la ley no habla del número de personas, dice que no se pueden hacer eventos públicos”, dijo.

El exsenador explicó que la alta asistencia responde a la organización electoral de la campaña y al número de testigos que tendrán el domingo en las mesas de votación: “Las reuniones son masivas porque tenemos más de 100 mil testigos electorales y estamos organizando la jornada electoral”.

Además, negó que la campaña esté ocultando gastos o excediendo los topes de financiación.

“La campaña nuestra es la más barata de las tres, Iván Cepeda ha renunciado a recibir apoyos de todos los sectores que tradicionalmente financian la política”, mencionó.

De igual manera, defendió la difusión de las imágenes de los encuentros y señaló que no han intentado ocultar las actividades: “Hemos publicado transparentemente las imágenes de los eventos”.

Por su parte, el representante a la Cámara, Christian Garcés, integrante de la campaña de Paloma Valencia, cuestionó la interpretación jurídica que está haciendo el petrismo y aseguró que se está intentando “hacerle el quite a la ley”.

“Nosotros no vamos a dar mal ejemplo, sí vamos a respetar la ley”, aseguró.

Garcés sostuvo que históricamente las reuniones privadas en la última semana de campaña han sido encuentros logísticos internos y no actos políticos masivos con presencia de candidatos.

El congresista también anunció que el Centro Democrático presentará denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta violación de las normas electorales.

“He sido el que más denuncias ha presentado por la violación de la campaña pasada del presidente Petro (...) ahora también denuncio lo que está pasando, empezando por los trinos de Petro dirigiéndose a candidatos a la presidencia, que es una clara participación en política”, añadió.

Finalmente, pidió investigar quién financió algunos de los eventos y cuestionó la participación de docentes del sector oficial en reuniones relacionadas con la campaña del Pacto Histórico.