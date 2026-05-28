Consejo de Estado ordena al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral

El Consejo de Estado revocó una decisión de primera instancia y ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, cumplir con la prohibición de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos y movimientos políticos, establecida en la Ley 996 de 2005.

La decisión se produjo dentro de una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia), que señaló al mandatario y al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) de utilizar publicaciones, discursos y redes sociales para promover el proyecto político del Pacto Histórico y cuestionar a sectores de oposición de cara a las elecciones de 2026.

El alto tribunal recordó que el presidente de la República tiene la calidad de servidor público y, por lo tanto, debe respetar las limitaciones constitucionales relacionadas con la participación en política. Además, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la necesidad de preservar la imparcialidad del Estado, la igualdad en las contiendas electorales y la libertad del elector.