Si no quieren que esté, bueno, no estoy: Armando Benedetti sobre eventual gobierno de Iván Cepeda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló este jueves, 28 de mayo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, para hacer un barrido del panorama electoral en el país a pocos días de que se desarrollen las elecciones presidenciales.

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Allí, el jefe de la cartera política colombiana se refirió a varios aspectos relacionados con la participación en política y con Iván Cepeda, especialmente, tras ser preguntado si hay una ruptura entre el candidato y varios funcionarios del Gobierno Nacional, además, teniendo en cuenta lo dicho por el presidente Petro en este mismo medio, en donde el jefe de Estado aseguró que si el progresismo pierde las elecciones, lo van a perseguir.

Asegura no participar en política

Fue ahí cuando el ministro se desmarcó de algún tipo de participación en política: “Esa pregunta es una clara respuesta a que no estamos participando en política (...). Se hace política indebidamente cuando se hace con los alcaldes y los gobernadores, y cuando se tramita esto y lo otro. Entonces la pregunta me da un as de picas, o un póker de ases, en el sentido de decir, ‘vea, la misma periodista está diciendo que ningún ministro está participando en política y hay un alejamiento de la campaña de Cepeda’, y eso es verdad, yo le puedo reconocer que eso es verdad”.

“Si no quieren que esté, bueno, no estoy”

De esta forma, Benedetti aseguró que si desde la campaña de Iván Cepeda no quieren que él haga parte de un eventual gobierno de ese candidato, pues simplemente no estaría.

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“Yo no estoy yendo a los medios públicos para trabajar por él, ni estoy cogiendo a todo el mundo. Pongámonos por el lado feo, que me castigue, me golpeé, ‘sí, usted es un bandido, no queremos que esté por aquí’, bueno, no estoy, pero el hecho es que no estoy participando en política”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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