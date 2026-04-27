En riesgo extremo los estudiantes de El Tarra por ataques con drones de grupos armados ilegales

El Tarra, Norte de Santander

Filo Gringo es un corregimiento del municipio de El Tarra, Norte de Santander, y es un punto estratégico en la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’, porque buscan el control total de este corredor que comunica con Tibú, Cúcuta y la zona de frontera con Venezuela.

La población civil permanece en silencio y ahora no mira para el piso, sino para el cielo porque la guerra es con drones, soportan dos ataques diarios, y nadie puede hablar. Caracol Radio conoció, estando en el territorio, un caso de un habitante, un trabajador del campo, que fue señalado como informante y apareció muerto y sin lengua. La situación la explica Eyder Robles, alcalde de El Tarra, Norte de Santander.

“La población que, en su gran mayoría, le ha tocado dejar sus viviendas, viviendas destruidas, y por miedo les ha tocado salir del territorio. Una gran preocupación porque todavía persiste la confrontación a través de drones, de diferentes medios de conflicto, y genera bastante miedo hasta para dormir, y más en esas veredas en confrontación; la gente no ha tenido tranquilidad, los que se han podido quedar”.

También este medio de comunicación conoció en exclusiva que estos grupos armados están presionando a la población civil para que sus hijos vayan a clases presenciales, pero el alcalde de El Tarra, Eyder Robles, en los micrófonos de Caracol Radio, aseguró que no puede autorizar esa presencia en las instituciones educativas de más de 250 estudiantes porque el riesgo es extremo.

“Es un momento bastante complejo y también quiero aprovechar el espacio para informar que en este momento quieren volver a clases en el corregimiento Filo Gringo, pero como alcalde todavía no están las condiciones dadas para el regreso a clases presencial, porque todavía persiste la confrontación. Entonces, en cualquier momento se puede presentar cualquier alteración y los niños pueden estar inmersos en esta situación. Entonces hago una alerta para que todavía no se autorice el regreso a clases presencial en el corregimiento Filo Gringo, esto con el fin de evitar una tragedia el día de mañana”.

El control territorial y social del ELN es evidente en las vías a través de sus retenes, que, según nos dijeron, es una forma para saber quién entra y sale del territorio y, si a ellos no les parece, lo retienen o, en el mejor de los casos, lo hacen regresar.