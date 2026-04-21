Disidencias Farc estarían acampando en colegios en el departamento del Cauca

Caracol Radio conoció imágenes y videos que muestran a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que estarían permaneciendo en una institución educativa del sector de El Filo, entre El Tambo y Argelia, Cauca. Hombres vestidos con prendas militares y armados pasan día y noche allí, impidiendo las jornadas estudiantiles.

De hecho, el propio Ejército confirmó a Caracol Radio las denuncias y aseguró que los grupos armados siguen utilizando escuelas como puntos de permanencia y resguardo.

¿El Ejército Nacional tiene conocimiento de esta situación?

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.4 (FUDRA 4), coronel Jesús María Garzón López, aseguró en diálogo con Caracol Radio que tiene conocimiento directo de lo que ocurre en esa zona y señaló específicamente a la estructura Carlos Patiño.

“Es un punto que se llama El Filo, donde hay una institución educativa y tiene un polideportivo, y estos terroristas cambuchan y duermen ahí en esos puntos, al lado de la escuela”, afirmó el oficial.

El coronel agregó que la situación ha impedido el retorno de los menores a clases: “Los niños no han podido volver a ir a estudiar porque definitivamente estos terroristas han tomado esos puntos protegidos para vivir, para habitar, para permanecer ahí”.

Según explicó, la Fuerza Pública enfrenta restricciones operacionales por el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil.

“Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario… no queremos causarle daño a la población civil, pero son ellos los que están utilizando las escuelas”, indicó.

Denuncias venían desde informes internos.

Caracol Radio también conoció documentos internos de la Institución Educativa Pambilal, que recopilan afectaciones ocurridas entre 2024 y 2026 en 12 sedes rurales de la zona de El Plateado.

Solo entre 2024 y 2025, se reportaron al menos 12 hechos graves: daños de infraestructura por combates, caída de explosivos cerca de aulas, uso de sedes como campamentos, suspensión de grados y presencia de hostilidades en inmediaciones de estudiantes y docentes.

Entre los hechos más delicados, la comunidad denunció que la escuela La Emboscada habría sido utilizada para preparar cuerpos de integrantes de grupos armados fallecidos tras combates. Sobre ese caso, el comandante de la FUDRA 4 dijo que ya conocía esas versiones.

“Esas informaciones que estoy diciendo son en un sector de una escuelita que queda en el punto de La Emboscada, donde han preparado cuerpos después de los combates que se tuvieron el año pasado con la tropa”, sostuvo.

La crisis en 2026

Los reportes conocidos por Caracol Radio señalan que en 2026 la situación continuó:

La sede San Antonio Bajo seguiría siendo usada como campamento por actores armados.

El 28 de enero se activaron protocolos de educación en emergencia por confinamiento.

El 19 de febrero, la escuela La Emboscada habría sido utilizada para guardar armamento y municiones.

El 1 y 5 de marzo, cayeron explosivos cerca de la escuela de Bello Horizonte.

Desde el 9 de abril, varias sedes entraron nuevamente en educación en emergencia.

La institución reporta una deserción escolar del 45 %, al pasar de cerca de 440 estudiantes a solo 240, y seis docentes activaron rutas por amenaza o desplazamiento.

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