El ELN sigue exigiendo un canje para liberar a dos funcionarios de la Fiscalía y dos de la Policía

Bogotá

El ELN sigue exigiendo el canje para liberar a los dos funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López y los dos de la DIJIN de la Policía, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez, secuestrados en el departamento de Arauca y a quienes esta guerrilla les impuso un llamado juicio revolucionario, que en este caso significa más tiempo en cautiverio.

En la selva de Arauca los familiares de estos cuatro secuestrados acompañados por la Iglesia Católica, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y un gestor de paz, se reunieron con integrantes del ELN, con el propósito de encontrar una salida que permitiera su liberación.

En una especie de medialuna los guerrilleros empezaron a mencionar a los cuatro secuestrados y le entregaron a su familiar una carta escrita a puño y letra y unos vídeos como prueba de supervivencia. Los familiares hicieron lo mismo, le entregaron al ELN unos sobres para sus seres queridos.

Pero cuando se llegó al punto de hablar de una ruta para buscar la libertad de estos cuatro hombres que fueron llevados a un juicio revolucionario y condenados a permanecer hasta 60 meses en cautiverio, el ELN fue contundente: Sin canje no hay liberación.

Los familiares abandonaron la selva y nuevamente claman al Gobierno Nacional para que acceda al canje humanitario para que estos cuatro secuestrados puedan recuperar su libertad.