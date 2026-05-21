Diez cuerpos de personas dadas por desaparecidas fueron recuperados en el resguardo el Sande

Santa Cruz Guachavés-Nariño

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), logró la recuperación de 10 cuerpos correspondientes a personas combatientes y civiles que desaparecieron en hechos relacionados con el conflicto armado colombiano entre los años 2007 y 2008. La ubicación se hizo en el resguardo indígena Awá El Sande, del municipio de Santacruz de Guachavés

Para este trabajo se intervinieron 11 sitios de disposición de cuerpos, de los cuales tres fueron descartados y ocho fueron abordados a partir de prospección intrusiva.

Estas acciones según la UBPD, se dieron gracias a un ejercicio sistemático de documentación de sitios de interés forense, ubicados específicamente en una antigua zona campamentaria de la extinta Columna Móvil Mariscal Sucre de las Farc-Ep, para lo cual se adelantaron ejercicios previos de cartografía social que han permitido construir histórica y espacialmente dicho campamento, logrando delimitar las áreas en las cuales se pudieron haber dispuesto cuerpos en medio de la guerra. De los 10 cuerpos recuperados, seis se encontraron en esta zona.

Este trabajo se realizó en conjunto con firmantes del Acuerdo de Paz que integran la Corporación Humanitaria Reencuentros, así como excombatientes de las distintas estructuras que no son firmantes de paz y que han contribuido a la búsqueda.

De igual modo, el ejercicio cartográfico para la identificación de lugares se ha articulado con organizaciones de familias buscadoras de Samaniego como: Asvisuv y Avafer, dentro de los círculos de saberes propuestos en este territorios, a quienes la entidad reconoce su contribución con la búsqueda de las cerca de 200 personas desaparecidas en estas comunidades.

Los sitios intervenidos corresponden a fosas colectivas e individuales, lo que implicó un trabajo riguroso en las acciones de recuperación dada la complejidad en la disposición de las estructuras, pero también de las condiciones climáticas que caracterizan a este territorio, informó la Unidad.

En esta misión, además, se avanzó con la prospección no intrusiva de sitios de interés forense a través del uso de tecnología de georadar, el cual permitió de forma no invasiva detectar cambios o alteraciones en el suelo a través de pulsos de ondas electromagnéticas de alta frecuencia.

Por su parte, en medio de estas acciones humanitarias, también se recibieron otros aportes de personas civiles quienes han identificado nuevos sitios de disposición de cuerpos, información de alta calidad que facilita el trabajo humanitario y extrajudicial de la entidad.

Los cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectivo abordaje científico.