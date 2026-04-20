Operación militar contra dronistas del ELN en el Catatumbo

Norte de Santander

En una acción conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se ejecutó una operación de interdicción aire-tierra mediante asalto directo contra el Frente de Guerra Nororiental del Grupo Armado Organizado ELN en la vereda San Martín, municipio de El Tarra, región del Catatumbo._

Entre los muertos en desarrollo de operaciones militares se encuentran los llamados “Dronistas”, entre ellos alias “Yair”, tercer cabecilla de la estructura e instructor en el empleo de drones y francotiradores, considerado pieza clave en el desarrollo de capacidades tecnológicas del grupo armado, así como una integrante conocida con el alias de “Valentina”.

Alias “Yair” es el responsable de múltiples acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en los municipios de Sardinata y Teorama, y en el año 2025 fue quien dirigió acciones con drones contra tropas del Ejército Nacional desplegadas en la región del Catatumbo.

El ataque habría generado aproximadamente diez neutralizaciones más, lo cuales no pudieron ser recuperados durante la fase de consolidación debido a que las unidades militares fueron objeto de ataques con drones por parte del grupo armado organizado; sin embargo, gracias a la rápida reacción y a la implementación de técnicas de protección, se logró mitigar esta amenaza.

En estos hechos resultaron heridos cinco militares, quienes fueron evacuados de manera oportuna hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.

En el área de operaciones fueron incautadas armas largas, armas cortas, cerca de 700 cartuchos de diferentes calibres, proveedores para fusil y pistola, así como una importante cantidad de material explosivo y más de 300 granadas adaptadas para el lanzamiento desde drones.

De igual forma, se incautaron equipos de comunicación entre celulares y radios, y se logró la destrucción de cuatro búnkeres y cuatro áreas campamentarias utilizadas por este grupo armado organizado.

Esta operación representa un golpe significativo al grupo armado organizado ELN, especialmente en el uso de drones con fines terroristas, debilitando su accionar contra la Fuerza Pública y la población civil.

Asegura el Ejército que las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para afectar de manera sostenida a los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país, debilitando de manera progresiva y contundente el accionar de las estructuras criminales a las economías ilícitas que los financian.