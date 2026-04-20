Disidencias de las Farc ingresaron a colegio en Policarpa, Nariño

Fuentes de inteligencia confirmaron a Caracol Radio el ingreso de integrantes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc a un colegio en zona rural de Policarpa, Nariño, en un hecho que, según la información conocida hasta ahora, habría ocurrido hace cerca de un mes.

Las imágenes y el video en poder de este medio muestran a varios hombres armados y uniformados dentro de un salón de clases, en medio de estudiantes, en lo que sería una actividad de acercamiento y propaganda ilegal con menores de edad. En los registros también se observa cómo los integrantes de esa estructura se toman fotos con los niños y aparecen entregando útiles escolares.

En una de las fotografías conocidas por Caracol Radio aparecen señalados alias Cristian, identificado como hombre de seguridad de alias Héctor; alias Mauricio; y alias Héctor, también conocido como “el Paisa”, quien sería el cabecilla político de esa estructura ilegal. Todo apunta a que la presencia armada dentro de la institución educativa fue utilizada para enviar un mensaje de control territorial e influencia sobre la comunidad.

Según fuentes en el encuentro se incluyeron mensajes sobreimpresos en los que se lee que estaban “haciendo felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados”, una frase que refuerza la hipótesis de que la acción fue usada como estrategia de adoctrinamiento y posicionamiento social de la estructura Franco Benavides en esa zona del departamento.