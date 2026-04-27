Organizaciones campesinas alertan por violencia en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) lanzó una advertencia por el recrudecimiento del conflicto armado en esta región de Norte de Santander, al asegurar que las comunidades están enfrentando un aumento sostenido de hechos violentos.

En un comunicado, la organización fue contundente al señalar que “los desplazamientos forzados, el confinamiento, las masacres, el uso de nuevas tecnologías para la guerra, así como atentados que han cobrado la vida de personas inocentes, se están convirtiendo en una realidad cotidiana inaceptable”.

La alerta se produce en medio de un contexto de creciente tensión en el territorio, donde los impactos del conflicto no solo afectan la seguridad, sino también el tejido social y la labor comunitaria.

En ese sentido, Ascamcat advirtió que “la persistencia de la violencia, venga de donde venga, socava estos esfuerzos, golpea directamente a las comunidades y pone en riesgo una oportunidad histórica de cambio”.

La organización también cuestionó que, pese a los avances logrados tras la firma del Acuerdo de Paz, la situación actual evidencia un retroceso en los territorios más golpeados por la guerra.

“Cada hecho violento no solo destruye vidas y territorios; también profundiza el miedo, alimenta los discursos de guerra y fortalece a quienes han apostado históricamente por la salida militar”, señala el documento.

Frente a este panorama, Ascamcat insistió en la necesidad de pasar del discurso a las acciones concretas.

“La paz no puede seguir siendo una consigna; debe materializarse en acciones concretas, cotidianas y territoriales”, recalca el pronunciamiento.

Finalmente, la organización hizo un llamado a priorizar la vida en medio de la crisis que atraviesa el Catatumbo.