“La situación sigue siendo cruel”: consejero de paz sobre ataque con drones en el Catatumbo

Norte de Santander.

El consejero de paz de Norte de Santander alertó que el ataque con dron registrado en las últimas horas en El Tarra podría provocar desplazamientos y confinamientos, en medio de la intensificación del conflicto armado en la región.

En diálogo con Caracol Radio, Luis Fernando Niño aseguró que “lamentablemente esta situación ya después de 15 meses sigue siendo cruel, desbordante para todo lo que hemos vivido en esta guerra entre las disidencias del Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Las imágenes de ayer en la noche son dantescas, con personas desmembradas, mujeres, hombres, y lo peor es la zozobra de que los drones siguen sobrevolando”.

El funcionario también advirtió sobre el temor entre los habitantes y las dificultades para movilizarse, debido a que “mucha gente tiene temor, algunos se han desplazado hacia Tibú, hacia Ocaña, hay mucho miedo en la zona y muchos de los carreteables están controlados por actores armados que hacen retenes para vigilar quién entra o sale”.

Según explicó, aunque no hay un desplazamiento masivo confirmado, sí se registra movilidad de personas y confinamiento en algunos sectores, de acuerdo con reportes de la Personería y la Alcaldía.

Finalmente, Niño alertó sobre el deterioro del orden público y la falta de avances en medio de los diálogos. “Lo más preocupante es que cada vez sigue escalando, los niños todavía sin poder asistir a clases por temas de campos minados y si hay una mesa de diálogo, la pregunta es por qué no hay avances en este proceso”.

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