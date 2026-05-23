En cuatro meses más de 54 mil personas se afectaron por confinamiento y desplazamiento en Colombia

Bogotá

La Defensoría del Pueblo revela las de desplazamiento y confinamiento y correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.

Desplazamiento forzado

Durante los primeros cuatro meses de este año se registraron en Colombia 46 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 8.249 personas.

Se registraron hechos en 10 departamentos del país los más afectados fueron:

Magdalena: 1.960

Norte de Santander: 1.941

Cauca: 1.549

Confinamiento en Colombia

Asimismo, se reportaron 31 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad y el acceso a derechos básicos a 45.869 personas.

Estos confinamientos se concentraron en 11 departamentos de Colombia con un registro más alto en:

Chocó: 10.010

Cauca: 9.395

Caquetá: 6.151

Según este reporte de la Defensoría del Pueblo más de 54 mil personas se afectaron por confinamiento y desplazamiento y las comunidades étnicas están entre las más impactadas debido al conflicto armado interno, la lucha por el control territorial y las economías ilegales.

Las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de menores, y la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos, siguen siendo las principales causas del desplazamiento y confinamiento en el país.