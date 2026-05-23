En cuatro meses más de 54 mil personas se afectaron por confinamiento y desplazamiento en Colombia
La Defensoría del Pueblo hizo un monitoreo entre el 1 de enero al 30 de abril de este 2026
Bogotá
La Defensoría del Pueblo revela las de desplazamiento y confinamiento y correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.
Desplazamiento forzado
Durante los primeros cuatro meses de este año se registraron en Colombia 46 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 8.249 personas.
Se registraron hechos en 10 departamentos del país los más afectados fueron:
Magdalena: 1.960
Norte de Santander: 1.941
Cauca: 1.549
Confinamiento en Colombia
Asimismo, se reportaron 31 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad y el acceso a derechos básicos a 45.869 personas.
Estos confinamientos se concentraron en 11 departamentos de Colombia con un registro más alto en:
Chocó: 10.010
Cauca: 9.395
Caquetá: 6.151
Según este reporte de la Defensoría del Pueblo más de 54 mil personas se afectaron por confinamiento y desplazamiento y las comunidades étnicas están entre las más impactadas debido al conflicto armado interno, la lucha por el control territorial y las economías ilegales.
Las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de menores, y la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos, siguen siendo las principales causas del desplazamiento y confinamiento en el país.
Cristina Navarro
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