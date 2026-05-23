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23 may 2026 Actualizado 15:24

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Justicia

En cuatro meses más de 54 mil personas se afectaron por confinamiento y desplazamiento en Colombia

La Defensoría del Pueblo hizo un monitoreo entre el 1 de enero al 30 de abril de este 2026

Desplazamiento en Colombia. Foto cortesía Defensoría del Pueblo

Desplazamiento en Colombia. Foto cortesía Defensoría del Pueblo

Desplazamiento en Colombia. Foto cortesía Defensoría del Pueblo

Cristina Navarro

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Bogotá

La Defensoría del Pueblo revela las de desplazamiento y confinamiento y correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.

Desplazamiento forzado

Durante los primeros cuatro meses de este año se registraron en Colombia 46 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 8.249 personas.

Se registraron hechos en 10 departamentos del país los más afectados fueron:

Magdalena: 1.960

Norte de Santander: 1.941

Cauca: 1.549

Confinamiento en Colombia

Asimismo, se reportaron 31 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad y el acceso a derechos básicos a 45.869 personas.

Estos confinamientos se concentraron en 11 departamentos de Colombia con un registro más alto en:

Chocó: 10.010

Cauca: 9.395

Caquetá: 6.151

Según este reporte de la Defensoría del Pueblo más de 54 mil personas se afectaron por confinamiento y desplazamiento y las comunidades étnicas están entre las más impactadas debido al conflicto armado interno, la lucha por el control territorial y las economías ilegales.

Las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de menores, y la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos, siguen siendo las principales causas del desplazamiento y confinamiento en el país.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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