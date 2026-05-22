Familia de Alex Saab deja Venezuela a una semana de su deportación a Estados Unidos

Camila Fabri, las hijas de Saab y varios parientes del empresario colombiano salieron del país y se establecerían en Miami. (Foto: Caracol Radio / Cortesía / EFE)

Casi una semana después de la deportación del empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab a Estados Unidos, los familiares de Saab dejaron el país.

Según revela El País América, Camila Fabri, los hijos de Saab y otras 10 personas relacionadas al colombiano salieron del país. El oficialismo desmiente que hayan sido deportados a Italia y se destaca que se instalarán momentaneamente en Miami, donde Saab está detenido.

La decisión de dejar el país haría parte de una negociación de Saab con la justicia estadounidense. Incluso, previamente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que Saab tenía lazos con agencias estadounidenses.

“Desde el 2019, el de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses (...) Ya se van a enterar todos y todas ustedes qué tipo de relación tenía y tiene con esas agencias”, — Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional

Desde que Saab fue deportado a Estados Unidos, el chavismo ha intentado desvincularse de él. Buena parte de los que criticaron su envío a Estados Unidos en 2020 (incluído Rodríguez quien negoció su regreso a Caracas en 2023) ahora rechazan haber tenido vínculos o cercanía con el colombiano.

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A su vez, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acusó a Saab de falsificar su documentación venezolana.

Ante la justicia estadounidense

El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció el 18 de mayo ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 54 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

Saab, hombre fuerte en Venezuela

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).

Acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a gestionar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión del programa CLAP para importar alimentos al país sudamericano.

Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas y documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida.

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Parte de sus ganancias ilícitas se ocultaron con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

La Fiscalía señala que las sanciones económicas estadounidenses al petróleo venezolano complicaron el pago a las empresas que importaban alimentos para el CLAP.

Ante esa presión financiera, Saab y sus cómplices recurrieron presuntamente a sus contactos corruptos en el gobierno para acceder a miles de millones de dólares en crudo de la estatal PDVSA y venderlo de manera fraudulenta.