Ejército anuncia medidas para contrarrestar ataques con drones

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Norte de Santander

Los ataques con drones que se han vuelto reiterativos en la región del Catatumbo y que cada día cobran muertes y lesiones en civiles provocaron anuncios de las fuerzas militares para contrarrestar estos hechos violentos.

El Ejército Nacional anunció acciones como sobrevuelos, inteligencia militar y mas tropa en los municipios de la región donde se viene agudizando la confrontación entre ilegales.

La guerra entre el Ejercito de Liberación Nacional ELN, y las disidencias armadas de las Farc a través del frente 33 han agudizado la zozobra, el miedo y la vida de la población civil cada día se hace más difícil.

El Ministerio Público en la región ha denunciado que la confrontación entre los grupos armados ilegales se mantienen en las zonas rurales de los municipios de El Tarra y Tibú.

Más de treinta civiles han resultado lesionados por los hechos de violencia con drones que se han presentado al norte del departamento.