Disidencias amenazan a civiles en Briceño para que abandonen casas: “vamos a bombardear con drones”

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Un audio conocido por organismos de inteligencia y revelado a Caracol Radio deja en evidencia cómo presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias Farc lanzaron amenazas directas contra comunidades rurales de Briceño, en medio de la disputa armada que sostienen con el Clan del Golfo por el control territorial en el norte de Antioquia.

En la grabación, quien sería uno de los cabecillas de esa estructura ilegal menciona varios sectores de la zona rural como Travesías, Pueblo Nuevo, La Calera y Orejón, donde —según el mensaje— se estaría presentando el ingreso de grupos paramilitares, haciendo referencia al Clan del Golfo.

El hombre asegura que las disidencias no buscan “atropellar al campesino”, sino enfrentar a sus enemigos, y lanza además señalamientos contra la Fuerza Pública, afirmando sin pruebas que militares estarían actuando junto a grupos armados ilegales en algunos caseríos.

La parte más grave del audio llega cuando emite una advertencia a la población civil: da plazo hasta las 3:00 de la tarde para abandonar el caserío de Travesías y otras zonas, asegurando que después iniciarán un ataque.

“Que se alejen del caserío y que se retiren de ahí, porque hasta las 3 de la tarde tienen plazo. De ahí para adelante empezamos a bombardear”.

También anuncia el uso de explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas: “Vamos a ramplear, vamos a bombardear con drones”.

Las amenazas evidencian la escalada del conflicto en esta zona de Antioquia, donde desde hace meses se registra una confrontación entre el Frente 36 de las disidencias Farc y el Clan del Golfo por corredores estratégicos, rentas ilegales y dominio territorial.

Autoridades analizan el contenido del audio y refuerzan operaciones en la región ante el riesgo para la población civil.