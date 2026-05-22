Fiscalía acusará de nuevo a Olmedo López por presunto préstamo irregular para campaña Petro 2018

La Fiscalía General de la Nación continúa con el proceso judicial contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Fernando Albert Granada Escudero, exgerente y socio de la empresa Practimax S.A., por su presunta participación en hechos relacionados con administración desleal ocurridos en 2018 en el municipio de La Estrella, Antioquia.

Según la investigación adelantada por el ente acusador, Granada Escudero habría autorizado un supuesto préstamo por 300 millones de pesos a favor de Olmedo López, quien para ese momento también figuraba como socio y representante legal suplente de la compañía.

De acuerdo con la Fiscalía, la operación presuntamente no tenía relación con el objeto social de la empresa y habría generado afectaciones económicas tanto al patrimonio de la comercializadora como a los demás socios.

Las autoridades también indagan si esos recursos habrían tenido como destino final un posible préstamo para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018, hipótesis que hace parte de las líneas de investigación que actualmente analiza el ente judicial.

Dentro del proceso, la Fiscalía concluyó preliminarmente que existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir a los dos investigados la conducta de administración desleal.

En el marco del procedimiento abreviado, la Fiscalía trasladó recientemente el escrito de acusación contra Olmedo López. Durante la diligencia judicial, el exfuncionario compareció acompañado de su abogado defensor, luego de que inicialmente se solicitara declararlo en contumacia por no presentarse al proceso.

La defensa presentó un recurso de apelación frente a varias decisiones adoptadas durante la actuación judicial. La audiencia para resolver ese recurso fue programada para el próximo 22 de julio de 2026.

Este nuevo caso avanza de manera paralela a las demás investigaciones que enfrenta el exdirector de la UNGRD por el escándalo de corrupción relacionado con el presunto direccionamiento irregular de contratos y el desvío de recursos públicos en esa entidad.

Precisamente, Olmedo López aceptó cargos esta semana por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro de otro de los procesos que adelanta la Fiscalía por corrupción en la UNGRD.

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