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22 may 2026 Actualizado 17:51

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Justicia

Defensoría identificó 25 casos de reclutamiento de menores en Colombia entre enero y abril de 2026

Norte de Santander, Antioquia y Caquetá son los departamentos con más casos

Reclutamiento de menores

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Reclutamiento de menores

Cristina Navarro

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Entre el 1 de enero al 30 de abril de este 2026 la Defensoría del Pueblo identificó 25 casos de reclutamiento de menores en Colombia.

Zonas del país más afectadas por este delito

Según el monitoreo de esta entidad el reclutamiento se concentra en 10 departamentos del país.

Norte de Santander: 10 casos

Antioquia: 4

Caquetá: 3 casos de reclutamiento de menores

Cauca: 2

Boyacá, Guainía, Magdalena, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, reportan 1 caso de reclutamiento cada departamento.

Grupos armados responsables del reclutamiento de menores

Las disidencias de alias ‘Calarcá’ que están en proceso de paz con el Gobierno y cuyo compromiso es no reclutar menores de edad es el grupo que más lo hace con un 44%.

Le sigue el ELN con un 24%, disidencias sin identificar en un 12%, las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en un 8%, y en un 4% las autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Comandos de la Frontera y otros grupos sin identificar.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado colombiano a proteger a los menores de edad y a los grupos armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a esta población y a cumplir con los compromisos que adquieren aquellos que están en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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