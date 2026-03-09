Legalizan captura de excandidato al Senado que habría favorecido a ‘Papá Pitufo’

Justicia

Un juez de control de garantías legalizó las capturas del excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y de los exintegrantes de la Policía Nacional identificados como: José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, quienes harían parte de una red de corrupción que habría favorecido a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ o el ‘Zar del contrabando’.

¿Qué dice la investigación?

Según la Fiscalía General de la Nación, el excandidato fue capturado tras ejercer su derecho al voto en una institución de la localidad de Engativá.

“Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, señaló el ente acusador.

Igualmente, los demás expolicías al parecer aprovecharon sus cargos para beneficiar a ‘Papá Pitufo’.

“Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago; Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar); Salazar Piñeros, como jefe de División POLFA en Cartagena, presuntamente bloqueaba las aprehensiones de mercancía de contrabando en beneficio del grupo delincuencial; y Jaramillo Mora, al parecer, recibía los pagos ilícitos y los distribuía entre los demás uniformados que hacían parte del entramado criminal”, agregó la Fiscalía.

Se espera que un fiscal les impute los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.