Durante 6 meses, el Consejo del Liceo Francés no atendió las solicitudes: embajador de Francia
El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, aseguró que Francia busca garantizar convenio con el Liceo Francés de Bogotá ante diferencias sobre su gobernanza.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...