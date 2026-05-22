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22 may 2026 Actualizado 16:26

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Durante 6 meses, el Consejo del Liceo Francés no atendió las solicitudes: embajador de Francia

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, aseguró que Francia busca garantizar convenio con el Liceo Francés de Bogotá ante diferencias sobre su gobernanza.

Sylvain Itté. Foto: Embajada de Francia en Colombia

Sylvain Itté. Foto: Embajada de Francia en Colombia

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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