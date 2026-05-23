Defensoría alerta por riesgo de deforestación en cuatro departamentos del país. (Foto: cortesía Defensoría del Pueblo)

La Defensoría del Pueblo advierte sobre el incremento de focos de calor que desencadenan deforestación en regiones de la Amazonía y la Orinoquía colombiana. El informe, basado en la concentración térmica detectada mayormente en zonas boscosas, identificó que las mayores concentraciones de alertas están en municipios de Caquetá, Vichada, Meta y Putumayo, donde persisten incendios y transformaciones aceleradas del uso del suelo.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán, en Caquetá.

Cumaribo y La Primavera, en Vichada.

Puerto Gaitán, La Macarena, Mapiripán y Uribe, en Meta.

Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo.

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El número total de eventos registrados disminuyó entre 2024 y 2025, al pasar de 1.727 incendios a 1.057. Sin embargo, la Defensoría alerta sobre un aumento significativo durante diciembre, en 2024 se reportaron cinco detecciones de calor, en el mismo periodo de 2025 la cifra subió a 95.

Monitoreo preventivo

La entidad explicó que el monitoreo diario permite identificar focos de calor, facilitando la detección de alertas tempranas para realizar acciones de prevención y control por parte de las autoridades ambientales y organismos de gestión del riesgo.

“La información oportuna, la vigilancia sostenida y la acción articulada son claves para prevenir afectaciones irreversibles sobre los bosques, el agua y la biodiversidad”, señaló la Defensoría en el reporte.

Esta entidad recordó que Colombia tiene una amplia cobertura boscosa que representa cerca de la mitad del territorio nacional, y aunque algunos focos de calor pueden ocurrir por causas naturales, la persistencia e intensidad de ciertos eventos están relacionadas con actividades humanas.

Factores detrás de la deforestación

Según el análisis, el incremento de alertas estaría asociado a fenómenos como la expansión de cultivos ilícitos, la minería, el cambio en el uso del suelo para actividades agrícolas y el aprovechamiento de recursos forestales.

La Defensoría del Pueblo precisó que la presencia de fuego no siempre implica deforestación, pero sí es un indicador importante para detectar posibles transformaciones del bosque. Además, aclaró que factores como la nubosidad y la calidad de las imágenes satelitales pueden influir en la información captada.

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Llamado a las autoridades

Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades ambientales, alcaldías, cuerpos de bomberos, corporaciones autónomas regionales y organismos de socorro para fortalecer las acciones de prevención y mejorar la coordinación interinstitucional en las zonas críticas.

La entidad insistió en que el monitoreo continuo durante 2026 será fundamental para reducir el impacto ambiental y proteger tanto los ecosistemas como las comunidades que dependen de ellos.