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Autoridades confirmaron que Colegio-universidad El Tarra contará con servicio de agua el 7 de mayo

El Tarra, Norte de Santander

Caracol Radio viajó hasta el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Llegamos hasta al lugar donde se construyó en ocho meses el colegio-universidad, que según denuncia de la Unidad Investigativa de este medio de comunicación, fue inaugurado sin contar con servicios públicos.

Esta es una obra que consta de cinco bloques cuenta con 11 aulas, laboratorios, biblioteca, una cancha múltiple y todo lo necesario para que unos 400 estudiantes disfruten del bienestar y calidad educativa y permita poner fin a la alternancia que hay en otras instituciones donde los martes y jueves no van los estudiantes de primaria para permitir que los de secundaria tomen sus clases. Así lo explicó en los micrófonos de Caracol Radio, Yeison Pérez, líder estudiantil.

AUDIO 1 LIDER AULAS

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Allí buscamos a las autoridades, la primera en recibirnos fue Yulieth Salazar, la gerente de la empresa de servicios públicos de El Tarra, y aseguró que la solución para el tema del agua ya está y que el 7 de mayo se podrá contar con este servicio.

AUDIO 2 GERENTE

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Línea de agua en El Tarra, Norte de Santander. Foto Cristina Navarro /Caracol Radio Ampliar Línea de agua en El Tarra, Norte de Santander. Foto Cristina Navarro /Caracol Radio Cerrar

La solución es suministrar el agua a través de una línea de acueducto que viene directamente de la planta de tratamiento y que estaba proyectada para la Universidad del Catatumbo que se construye en un terreno cercano al colegio-universidad y según el alcalde de El Tarra, Eyder Robles, es la forma más adecuada de garantizar el servicio y ya está lista según pudimos verificar en terreno porque fuimos hasta el lugar y también da como fecha el 7 de mayo.

Línea de acueducto en El Tarra, Norte de Santander. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar Línea de acueducto en El Tarra, Norte de Santander. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Cerrar

AUDIO 3 ALCALDE AGUA

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Estando en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, que tiene un poco más de 27 mil habitantes nos encontramos con una perla por cuenta del Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, quien aseguró que esta obra es un galpón para gallinas.

AUDIO 4 REPRESENTANTE

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Colegio-universidad de El Tarra, Norte de Santander. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar Colegio-universidad de El Tarra, Norte de Santander. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Cerrar

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Esa expresión del representante Juan Felipe Corzo causó indignación en el municipio y tanto el alcalde, Eyder Robles, como uno de los líderes y le pidieron respeto y lo invitaron a visitar El Tarra y comprobar cuál es la obra que hicieron para beneficio de la comunidad educativa.

AUDIO 5 ALCALDE RECLAMO

AUDIO 6 LIDER RESPUESTA

Se espera que el 7 de mayo cuando se abra la llave salga agua. Ahora el foco está en que también llegue la luz porque esto también está en proceso.