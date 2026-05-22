Amenazas, dinero y traición: el caso de los exalumnos que quieren sacar a Francia del Liceo Francés

El jueves de esta semana uno de los más prestigiosos colegios de Colombia, el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, estuvo a punto de quedarse sin aquello que lo hace tan especial: el respaldo académico y financiero del gobierno de Francia. Este hecho habría dejado desfinanciado al colegio, pues el estado francés le transfiere cada año cerca de 10 millones de euros para su funcionamiento y, además, habría llevado a que la formación que se ofrece en el mismo ya no estuviera a la par con la formación de los mejores colegios públicos de Francia y sus graduados ya no podrían recibir el diploma del reconocido y exigente bachillerato francés, el Baccalauréat y ya no habría más profesores traídos desde Francia bajo los estándares más exigentes.

La reunión que se dio en la embajada de Francia, con presencia del rector del colegio, Maxime Prieto, varios delegados del ministerio francés, los miembros del consejo de administración del Liceo y el embajador de Francia en Colombia, Silvain Itté, fue tensa. La decisión estaba tomada: los múltiples incumplimientos del Consejo de Administración en los compromisos asumidos ante el gobierno francés y las constantes críticas de los mismos al rector y su gestión, llevaban al estado francés a ponerle punto final al convenio existente. Pero la reacción de decenas de padres de familia tras la publicación hecha durante la mañana del jueves por Caracol Radio hizo que el gobierno francés detuviera el proceso para desvincularse.

Los exalumnos y padres de familia del Liceo Francés que integran el Consejo de Administración del Liceo son 15, hecho que para el ministerio francés es una rareza. Se señala que hay falta de representatividad cuando la comunidad educativa supera las 2000 familias, por ello se le pidió al Consejo hacer cambios para superar esa anomalía. Eso no pasó.

Así mismo, con los 10 millones de euros de aporte anual, el estado francés pidió integrar el Consejo de Administración y sobre todo ser consultado en decisiones estratégicas como transacciones inmobiliarias o gestión de grandes obras. El Consejo ha rechazado esa propuesta. Y, lo más grave, según confirmaron fuentes a 6AM W de Caracol Radio el Consejo de Administración no rinde cuentas. En pocas palabras falla en gobernanza y falla en transparencia.

Desde hace varios años un grupo de integrantes del Consejo de Administración del Liceo Francés se consolidó como oposición a los rectores enviados por el gobierno francés y, según señalan algunas fuentes, ese mismo grupo bloquea la participación de la Embajada de Francia y la circulación de información hacia el gobierno francés con el argumento de que lo que se discute en el Consejo está cobijado por el secreto y la confidencialidad.

Así es como, sin argumentos concretos ni pruebas, desde el Consejo empezaron a circular rumores sobre supuestos actos de corrupción del rector y en paralelo establecieron contacto con un fondo de inversión interesado en quedarse con el colegio no solo para explotarlo como negocio, sino también para aprovechar la joya inmobiliaria que representa el lote que ocupa el colegio en un barrio con uno de los metros cuadrados más costosos del país.

Según relatan los padres del Liceo, cuando a los miembros del Consejo se les pide que expliquen qué negocio están haciendo, llegan las amenazas. A algunos padres les dicen que van a romperle el carro a pedradas. A otros les advierten que cuiden a sus hijos porque se pueden caer por las escaleras. Hechos que ya se han denunciado en la Fiscalía.