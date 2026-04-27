Parece que se recoge agua con un balde roto: MinDefensa dice que neutralizan cabecillas y salen más

En entrevista con Caracol Radio, tras la escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca, que dejó al menos 21 muertos y más de 50 heridos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reconoció la frustración que enfrenta el Estado en la lucha contra las disidencias Farc: “A veces uno siente esa frustración, pareciera que uno estuviera recogiendo agua con un balde roto, es decir, neutraliza criminales y salen más”.

El ministro Sánchez explicó que pese a las operaciones militares, capturas y neutralizaciones de cabecillas, las estructuras ilegales mantienen capacidad de recomposición gracias a las economías criminales que siguen vivas en varias regiones del país.

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Por eso aseguró que, en el Cauca, la ofensiva militar “se incrementó el año pasado en más de un 20 %” y destacó que “de los siete objetivos de alto valor que nos propusimos en los últimos doce meses, hemos neutralizado a seis”. Sin embargo, admitió que eso no se traduce automáticamente en el fin de la amenaza terrorista.

El ministro insistió en que el problema en el suroccidente no nació recientemente. “El problema que tenemos allá en el Cauca no data de hace ocho días o de hace un año, es un problema estructural muy crítico”, señaló, al advertir que la violencia en esa región lleva décadas mezclada con narcotráfico, minería ilegal y abandono estatal.

También sostuvo que detrás de los ataques hay una base económica ilegal que permite a los grupos armados seguir reclutando hombres y comprando armamento. “Aquí uno encuentra que el problema es narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión… significa también que es un problema de economía ilegal, que hay que reemplazarla por una economía legal”.

Sobre el comportamiento de algunas comunidades en zonas controladas por grupos armados, Sánchez aseguró que la Fuerza Pública incluso ha sido agredida cuando intenta ingresar. “Nos sacaron a patadas, nos empujaron, nos han secuestrado militares y policías”, dijo al referirse al Cañón del Micay.

Frente a la seguridad en la vía Panamericana, escenario de varios atentados recientes, afirmó que el suroccidente es hoy la máxima prioridad operacional del Gobierno. “Es la zona más militarizada que tenemos en el país, es la zona donde más concentramos tropa, donde más concentramos policías”.

Detalló que allí fueron desplegados “13 pelotones de blindados, 12 pelotones de infantería”, además de drones, cámaras y sistemas antidrones. Añadió que “incrementaremos con dos pelotones de blindados más que llegarán muy seguramente en mayo”.

El ministro alertó además sobre el impacto del uso de drones por parte de organizaciones ilegales. “Cambió drásticamente la seguridad o el campo de combate”, afirmó. Según dijo, “alrededor del 96 % de los intentos de ataques con drones los hemos inhibido, pero ese 4 % causa ese daño”.

Durante la entrevista responsabilizó a alias ‘Marlon’, señalado cabecilla de las disidencias alineadas con Iván Mordisco, de varios atentados recientes. Lo describió como un hombre con “casi veinte años delinquiendo” y recordó que por información que permita ubicarlo se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

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También habló del alcance internacional del narcotráfico y aseguró que en Cauca y Nariño se han detectado conexiones con carteles mexicanos. “Mientras sale droga de Colombia, llega armas, muy seguramente a través de carteles mexicanos, aquí a matar colombianos”, advirtió.

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