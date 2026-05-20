Luego de 10 años de espera se entregará a sus beneficiarios el proyecto habitacional Ciudad del Este

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que avanza en su recta final para la entrega del proyecto habitacional Ciudad del Este a la totalidad de sus beneficiarios.

Después de más de 10 años de espera, se logró la totalidad de la ejecución de las obras y avanzan los procesos para avalar los cierres financieros y escrituración de los predios.

Avanza la escrituración.

Según el gobierno distrital, se ha logrado que 149 hogares ya cuenten con cierre financiero avalado, 82 ya tienen resolución de asignación y 25 familias ya firmaron sus escrituras, como un paso fundamental para comenzar con la ocupación de sus nuevas viviendas.

También están continuando los procesos de ratificación de créditos, escrituración y legalización de fiducia para los demás beneficiarios.

Para la actual administración, este logro se consolida como una de las recuperaciones habitacionales más destacadas de Medellín.

Legalización de servicios públicos

Además del proceso de entrega, cierres financieros y escrituraciones, también se está avanzando en la legalización del servicio de agua con Empresas Públicas de Medellín.

¿Por qué estaba retrasada la entrega?

Explicaron desde la Alcaldía de Medellín que “cuando inició la actual administración, el proyecto enfrentaba múltiples problemas técnicos, financieros y sociales que impedían su culminación”.

Sobre las mayores dificultades que se tenían en su momento, se registraban problemas en las redes eléctricas e hidrosanitarias, acabados y dotación de equipos especiales: ascensores, red contra incendio, sistemas de bombeo y detección.

Al comienzo de 2024, el urbanismo contaba con aproximadamente un 62 por ciento de ejecución física y con distintas actividades pendientes por ejecutar, además de procesos de cierre financiero incompletos para muchas familias beneficiarias.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín avanzó en una intervención integral para reactivar este proyecto, gestionar recursos y acompañar a las familias en sus procesos de financiación y acceso a vivienda.

Jornada de seguimiento

Al mismo tiempo, Isvimed realizó una jornada de seguimiento con los veedores, para socializar avances, fortalecer la participación comunitaria y recorrer las obras.

Durante la jornada, la entidad destacó el papel de los veedores del proyecto, quienes han acompañado el proceso como puente de comunicación entre las familias y la institucionalidad.

Acto simbólico en este lugar

En ese lugar se sembró un guayacán amarillo y casi 200 plantas ornamentales con el acompañamiento de la Corporación Parque Arví, como un mensaje de esperanza, arraigo y construcción de comunidad para las familias que próximamente habitarán este nuevo entorno.

El director de Isvimed, Óscar Andrés Cardona Cadavid, explicó que “Ciudad del Este representa hoy el trabajo conjunto entre las familias beneficiarias y la Administración Distrital para hacer realidad el acceso a una vivienda digna y legal en Medellín. Sabemos que ha sido un proceso largo, pero seguimos avanzando de manera responsable para que las familias puedan, finalmente, habitar sus hogares”.

Desde el gobierno distrital ratificaron que continuarán avanzando en las labores para que se logre la entrega definitiva a la totalidad de las familias beneficiadas, quienes han esperado por más de 10 años poder cumplir el sueño de tener vivienda propia.