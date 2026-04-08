Defensoría del Pueblo alerta riesgo humanitario en El Tarra

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el grave riesgo humanitario que enfrentan las comunidades del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, tras los recientes hechos de violencia registrados en esta zona del departamento.

Según la entidad, el ataque con drones y explosivos ocurrido en zona rural, que dejó una persona muerta y otra herida, profundiza el temor y la vulneración de derechos entre la población campesina, en medio de la confrontación armada que se mantiene en el territorio.

La Defensoría insistió en que ninguna acción que exponga a la población civil es admisible y reiteró el llamado urgente a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente para proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias que permanecen en medio del conflicto.

En paralelo, la entidad informó que logró caracterizar a 410 núcleos familiares afectados por confinamiento y desplazamiento forzado en la zona norte de El Tarra, una labor que se desarrolló en la vereda Isla del Cedro.

De acuerdo con el organismo, esta jornada permitió llegar a por lo menos 10 veredas que permanecían confinadas por las confrontaciones armadas y con dificultades de acceso, lo que representa un avance en la toma de declaraciones necesarias para los procesos de atención, protección y reparación de las víctimas.

La actividad se realizó en articulación con la Personería Municipal, como parte del seguimiento y acompañamiento que mantiene la Defensoría en el territorio.

Finalmente, la entidad instó al Estado a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección que garanticen la seguridad y los derechos de las comunidades del Catatumbo, en medio del recrudecimiento del conflicto armado.