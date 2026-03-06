Precandidatos presidenciales entran en recta final para consultas: esto dijeron

Este domingo, 8 de marzo, a parte de que los colombianos elegirán a los miembros del próximo Congreso de la República, también tendrán la oportunidad de votar en las consultas para definir los candidatos presidenciales.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AMW, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, hablaron los siguientes precandidatos presidenciales, quienes expresaron su perspectiva política a horas de los comicios.

Aníbal Gaviria

“Los colombianos estamos cansados de la división. Los colombianos no queremos que se siga sembrando más odio entre nosotros. Aníbal Gaviria ya ha gobernado y ha gobernado uniendo, ha gobernado sumando. Y eso es lo que yo quiero hacer en Colombia, ser un presidente para unir a los colombianos".

“Adicionalmente Aníbal Gaviria es el candidato que garantiza que después de ganar este 8 de marzo la gran consulta, de ahí a la primera vuelta yo pueda sumar muchas otras tendencias políticas de centro-derecha, de centro, de centro-izquierda, para no solo ganar el paso a la segunda vuelta, sino de ahí a la Presidencia de la República. Por eso invito a los colombianos a que nos acompañen".

Daniel Quintero

“Estamos a dos días de un momento definitivo en el que los colombianos no vamos a definir entre dos candidatos o un grupo de candidatos, incluso partidos, sino que vamos a tomar una decisión en relación al modelo de país que queremos”.

“Durante muchos años fuimos gobernados por un modelo de país en el que los salarios eran bajos, en el que los abuelos, la mayoría campesinos, no tenían derecho a una pensión, en el que a los campesinos, a nuestros campesinos les quitaron las tierras”.

“El campesino es el dueño de su tierra y el abuelo después de una vida de trabajo tiene derecho a la pensión. Pero además, yo sumo a todo esto que yo vengo del mundo de la tecnología. Como alcalde de Medellín bajé el desempleo a la mitad con tecnología. Pude resolver los problemas de inseguridad de Medellín hasta convertirla, después de haber sido la ciudad más violenta del mundo, convertirse hoy en la ciudad más pacífica del país”.

Leonardo Huertas

“Yo soy un profesor universitario que ha acumulado 10 títulos universitarios en su carrera académica, que además tiene la experiencia del sector público con grandes resultados y que conoce el territorio. Yo he estado en las selvas, en los desiertos, recorriendo los ríos, defendiendo los derechos humanos y defendiendo la salud de los colombianos. Yo represento a esa persona de clase media común y corriente que la quieren invisibilizar y la quieren excluir, pero que a pesar de todo quiere sacar adelante su país”.

“Yo, para esta campaña quiero contarle que la hago sin recursos, yo los recursos que tenía los gasté recogiendo las firmas y muchos de los consultores y asesores políticos dicen campaña pobre, pobre campaña, pero con mi esposa, que hizo un crédito en el fondo de empleados donde trabaja, pudimos empezar una campaña que hoy, después de tres semanas hemos subido de cero al 22%“.

Vicky Dávila

“Soy una mujer intachable, porque no tengo cuestionamientos, porque llegó la hora de cambiar la política, no podemos reelegir a quienes representan este gobierno corrupto, ni tampoco la corrupción de los años atrás, yo he luchado contra la corrupción, quiero llegar a cuidar la plata de los colombianos, a denunciar a los corruptos, a que se vayan a la cárcel los corruptos, y hacer de este país un país distinto. No podemos repetir la misma receta”.

“Yo soy una mujer común y corriente, esforzada, no tengo maquinaria, no tengo jefe, en eso les cumplía a los valientes de Colombia. He hecho una política, hombre, distinta, sin buses, sin tamales, y eso me hace sentir muy orgullosa. Nunca accedí a esos diablillos cuando te dicen, el corrupto te ayuda, el politiquero te da votos, este te da una platica. Nunca. Yo he hecho todo bien en el equipo, hemos hecho todo bien".

Martha Viviana Bernal

“Soy una mujer que viene a unir, que viene a sanar, que no viene a polarizar, que no es de derecha ni de izquierda, que lo único que quiere es que realmente este país ya no se siga matando, llevamos más de 200 años en guerra, 200 años, y si la guerra fuera la solución, este país ya estaría en paz, y que es el momento que realmente podamos construir una potencia agroindustrial, tecnológica y turística para el mundo, pero eso lo hacemos unidos. Colombia debe estar unida”.

Y agregó: “Somos 54 millones de colombianos y colombianas que debemos unirnos y co-crear. Cuando lo crees, lo creas. Y si creemos que Colombia va a estar en paz, vamos a crear una Colombia en paz. Si creemos que Colombia va a ser una potencia agroindustrial, vamos a crear una potencia agroindustrial. Entonces es el momento de que realmente nos unamos como Colombia, que nos unamos y que entendamos que la única manera para seguir adelante es unidos”.

Juan Daniel Oviedo

“Cuando me preguntan por qué quiero ser presidente, mi respuesta es muy simple: ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar lo distinto? Yo no estoy aquí como anti Petro o anti Uribe. Mi apuesta es ilusionar con sensatez, escuchar más, sumar más y hacerlo mejor, ¿qué es difícil ganar la gran consulta? Mucho, pero tengo la esperanza de que pase algo distinto, inesperado, que Colombia se sorprenda de sí misma, que quienes quieren algo diferente den un paso al frente. Estamos a 48 horas de demostrar que también pueden ganar los que hacen la tarea, los que quieren sumar, los que quieren que Colombia esté mejor. Y si hay quien les pregunta por qué hubiera sido para presidente, la respuesta puede ser muy simple”.

Juan Carlos Pinzón

“El país tiene un grave problema en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales, en materia de salud, en materia de los dolores que tienen las familias colombianas en educación, empleo. Yo soy un hombre que vengo de clase media, yo no soy ni nieto, ni hijo de presidentes, ni de políticos, ni tengo el favor de un empresario que me haya heredado las cosas. Yo soy una persona que he luchado toda mi vida, que toda la vida me ha tocado ser el mejor en todo lo que me propongo, porque no tengo otro camino como la mayoría de los colombianos, las oportunidades solo las encuentro a partir del esfuerzo y por eso incluso pude ganar una beca en el exterior y estudiar en Estados Unidos, y todo esto lo que me ha dado es una carrera que me ha preparado para tener más experiencia que la mayoría de los candidatos en seguridad, en relaciones internacionales en salud y en temas económicos sociales y de empleo, yo estoy aquí porque amo a Colombia amo profundamente a Colombia y decidí venir a poner el pecho por el país y decidí que soy la persona que puedo proteger a los colombianos y enfrentar sus dolores. Así que aquí estamos, aquí estamos con mucho amor”.

“El tema es muy sencillo, es que mi palabra está comprometida. Yo ya me comprometí hace mucho tiempo y dije que cuando uno participa en la gran consulta cumple con el deber. Y yo tengo mi palabra comprometida, pero a esta altura yo tengo que hacer el esfuerzo para salvar este país y para que este país tenga quien pueda atender las cosas”

Lucio Torres

“Edison Lucio Torres alcanzó el propósito del ser. Porque está preparado para ser presidente. Una persona no puede ser presidente si no ha logrado su propósito interior, porque de esta manera puede conseguir el propósito de país, una visión distinta, liberarse del bogocentrismo y liberarse de la dictadura del ego que son las que están dominando en estos momentos en Colombia y en el mundo con tantas guerras. Solamente podremos decir que no soy salvador de nadie. Como presidente seré aliado de la ciudadanía para transformar el país que queremos un gobierno de reconciliación nacional, pan con paz, liberarnos de esta cacocracia que es la que está dominando en estos momentos en nuestro país y en el mundo. La guerra que vivimos en Colombia y en el mundo es producto de la dictadura del ego y especialmente de los gobernantes que no tienen propósito del ser”

Claudia López

“Este domingo, Día de la Mujer, los colombianos decidirán. Los invito a que pidan el tarjetón de la consulta presidencial. Hay buenas candidaturas, son 16 fotos, 16 nombres, usted solo puede marcar por uno. Yo le invito a que marque por Claudia, la presidenta de las soluciones, sin corrupción, concreta, la que va a recuperar la salud y la seguridad, pero la que también va a defender las reformas sociales, que van bien y agregar las de cuidado para las mujeres, educación y trabajo para jóvenes, apoyo a los microempresarios, que es lo que hace falta. Este domingo 8 de marzo tenemos que derrotar a Paloma y al uribismo, que se oponen a las reformas sociales y el cambio que necesita Colombia. Pero tenemos que derrotar también a Roy y Quintero, que son la corrupción, que es el lastre de Colombia. Este domingo, Día de la Mujer, pida el tarjetón de consulta presidencial y apóyeme con su voto. Claudia, la presidenta, sin corrupción y con soluciones”.

Paloma Valencia

“Nosotros somos una mujer de manos limpias, una mujer que ha dado resultados que ha sido la mejor senadora y puede ser una gran presidente, porque es el tiempo de las mujeres porque el futuro de este país se puede escribir de manera distinta, porque la gran consulta es la muestra de que los políticos podemos unirnos a pesar de las diferencias para soñar con la Colombia, que los colombianos nos merecemos, porque la oportunidad del domingo es que le demostremos a este gobierno que los colombianos queremos algo más, que no nos conformamos con la violencia, que no nos conformamos con la pobreza, con la exclusión, y que podemos hacer una Colombia mucho mejor, sin odio, sin persecuciones, sin nada que se parezca a lo que han sembrado de desorden en la salud, de desorden con esa paz total, podemos sacar este país adelante. Y a Claudia le digo, no hable tan mal de mí, cuando me encuentra, me dice mi reina, yo no quiero ser la reina de nadie, quiero ser la presidenta elegida democráticamente de todos los colombianos”

“Apoyaré al que gane con entusiasmo como lo he hecho siempre. Yo nunca le he faltado a mi palabra cuando he perdido y he estado al lado de nuestros candidatos y no solamente yo, mi partido y el presidente Uribe estaremos listos para trabajar por la gran consulta, por su ganador, con entusiasmo y infinito amor por Colombia”.

Aquí hablaron Aníbal Gaviria, Daniel Quintero, Leonardo Huertas y Vicky Dávila:

Aquí hablaron Martha Viviana Bernal, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Lucio Torres, Claudia López y Paloma Valencia:

